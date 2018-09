Icardi: "Quiero ser ejemplo en la Selección Argentina como lo soy en el Inter"

El delantero Mauro Icardi, que regresó a la convocatoria de la Selección argentina para la gira por Estados Unidos, se ilusionó hoy con poder ser "ejemplo" para los más jugadores más chicos en la renovación albiceleste y conseguir enhebrar una "sociedad perfecta" con el ausente capitán Lionel Messi.

Icardi, que no estuvo disponible ante Guatemala pero sí sería titular como centrodelantero frente a Colombia el próximo martes, remarcó que quiere "enamorar al público no con las palabras sino con los goles".

"Sentía la necesidad de venir, hice todo lo posible para estar acá, la semana pasada no jugué con mi equipo porque quería empezar este nuevo ciclo de la mejor manera. Estar en la Selección es siempre un placer, un orgullo, entonces hice todo lo posible para estar estos diez días, porque el club también me pedía que me cuide", explicó.

Y agregó: "Poder estar acá y empezar con todos los chicos nuevos esta nueva era, dar mi disponibilidad como siempre, al igual que el Inter con mi rol de capitán donde me toca ser ejemplo, me gustaría hacerlo también en la Selección, porque hay muchos chicos jóvenes y soy de los más viejos".

También se refirió a la ausencia del capitán Lionel Messi, que luego de la eliminación en el Mundial de Rusia 2018 no ha realizado declaraciones públicas sobre su continuidad en el equipo albiceleste.

"Que no esté Messi es raro, porque es el número 1 del fútbol y que no esté en la Selección seguramente la gente no lo verá bien. Está bien que se tome un poco de descanso después del Mundial y todo lo que pasó", aseguró.

"Buscar la sociedad con él lo intentamos en los partidos donde nos tocó jugar, lo hablamos en los entrenamientos, probamos, pero me faltó tiempo para poder buscar la sociedad perfecta con él", admitió en una entrevista con TyC Sports.

Icardi, que debutó con la Selección en 2013, retornó a una convocatoria en junio de 2017, cuando lesionado participó de una gira por Asia en el debut de Jorge Sampaoli.

Luego, en agosto, fue convocado para los partidos de Eliminatorias frente a Uruguay y Venezuela, en los que debutó oficialmente como jugador titular.

Además, el 10 de octubre de 2017 ingresó en el segundo tiempo del decisivo partido contra Ecuador en la altura de Quito, que definió la clasificación al Mundial 2018.

"Habíamos tenido varios contactos con Scaloni, antes de este partido, habíamos hablado y él siempre fue una de las personas que tuvo buenas palabras para mí. Me sigue demostrando que soy una pieza importante para él", indicó.

"No me pregunto por qué no me tocó, hay un técnico que toma las decisiones, y decidió que tenía que estar afuera. Hoy en día estoy pensando en el futuro que en lo que pasó, no podemos vivir del pasado. Siempre demostré que para la Selección estoy disponible y quiero conseguir grandes cosas con Argentina. Es difícil pensar en todas las finales que se perdieron, pero yo ahora estoy pensando en el futuro, decidí dejar de lado las críticas del pasado, para enfocarme en el presente", completó.

Icardi reconoció que todavía no pudo demostrar en la Selección argentina sus buenas actuaciones en el Inter de Italia, pero dijo que le "tocó estar de a pedacitos".

"Espero darle a la Selección y al pueblo argentino lo que esperan de mí. La gente siempre me bancó, siempre me quiso y eso fue muy lindo, porque te llega adentro. Hoy que me puedo poner la camiseta quiero demostrar que puedo estar acá. Tengo mucha personalidad para recibir las críticas. Escucho las críticas pero no me lastiman", afirmó.

NA