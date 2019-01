Avanza a buen ritmo la réplica del histórico Teatro Club Social

Las empresas SEMI SA y Lumma SA ya hicieron la nivelación del terreno y el terraplén en donde se emplazará el edificio.

Con más de un mes de trabajos desde que el Gobierno le adjudicó la obra a las empresas SEMI SA y Lumma SA la réplica del emblemático Teatro Club Social empieza a tomar forma. Las constructoras indicaron que el proyecto inició con buen ritmo, que van bien con los plazos y detallaron qué tareas realizaron, mientras las máquinas trabajaban incansablemente sobre el terreno. El Estado puntano invierte casi 300 millones de pesos para reconstruir el histórico edificio destruido por un incendio en 1971.

"Lo que hemos hecho hasta el momento fue la limpieza y nivelación del suelo, del terreno circundante. Hemos hecho el terraplén en donde irá asentado el edificio, un trabajo de compactación y relleno de tierra. Estamos trabajando también sobre todo el tendido de iluminación de la obra, que ya está casi finalizado", afirmó el arquitecto Martín Payer.

Agregó que pronto se empezarán a ver cambios radicales en la zona del ex hipódromo, porque ya iniciaron las tareas para hacer el cierre perimetral. Detalló que sobre la avenida Justo Daract se hará un muro con una reja artística, evocando a la edificación original que existía en la esquina de Belgrano y San Martín, donde hoy funciona un supermercado.

Payer amplió sobre las tareas que hacen actualmente y las próximas a realizar: "Queda hacer una nivelación final de toda la playa de estacionamiento y del terreno en sí, ahora ya con motoniveladoras, con maquinaria específica para la tarea. A los ex establos los hemos tomado para hacer una oficina técnica, de inspección y guardia. Por eso los estamos acondicionando para que no ingrese humedad, que no haya goteras y para que podamos trabajar cómodamente".

La construcción de la réplica del ex Teatro Club Social surgió a partir de uno de los tantos anuncios que hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, por el megaplan "Sueños Puntanos".

Más allá de emular la imagen exterior que tenía el edificio, la propuesta también implica imitar la funcionalidad, pero a la vez mejorarla y adaptarla a las necesidades del presente, según indicaron en el Ministerio de Obras Públicas.

El antiguo teatro contaba con una capacidad para 450 personas. El nuevo proyecto prevé triplicar esa cantidad, lo que permitirá hacer eventos de diferente índole cultural, para un total de 1.200 espectadores. Según afirmaron en Terrazas, este edificio cubrirá una necesidad que tenía la provincia en cuanto a la realización de espectáculos de esa magnitud, porque señalaron que, actualmente, hay salas chicas para cientos, o estadios grandes para decenas de miles.

Sin embargo, la obra no solo se tratará de la sala cultural, sino que también está previsto que en el edificio funcionen escuelas generativas relacionadas al arte.

En el Gobierno esperan que esta obra genere un impacto en un barrio, que tenía un imponente predio abandonado de 29 hectáreas, después de que el Jockey Club dejara de funcionar. En julio de 2017 fue expropiado por el Estado puntano para recuperarlo. El Teatro Club Social ocupará aproximadamente tres hectáreas del total. Para el resto, informaron que hay previstos otros espacios recreativos y deportivos a futuro.

El arquitecto concluyó con un balance de acuerdo al plazo de ejecución de 330 días establecido en el contrato de adjudicación. "Venimos en tiempo con la obra. Para los movimientos de suelo que se requieren para este tipo de obra, a veces nos perjudica las inclemencias del tiempo, que es algo que no lo podemos manejar nosotros. Por eso nos vimos impedidos en ciertos momentos de hacer algunos trabajos, pero venimos bien con los plazos", aseguró.