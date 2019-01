Piden que mejoren el mal estado de las bicisendas

El deporte y la vida saludable para los vecinos y ciclistas del barrio Belgrano no es fácil de llevar adelante. Aseguran que de los ocho años que tiene la ciclovía que costea el extremo norte de la Mitre, la mitad hace mucho que está en estado de abandono. El trayecto por partes está parejo, pero en todas las esquinas la vereda está levantada. Los afectados aclararon que es “muy peligroso” para circular y ya hubo algunos que sufrieron golpes. El Municipio anticipó que están realizando un plan de construcción y remodelación de las bicisendas y prometió que las va a poner en condiciones.

“Todos los días salgo a andar en bicicleta y esta calle me queda cómodo para salir a la ruta o agarrar el Paseo de la Dársena, pero como el camino está destruido no me queda otra que bajar y circular en contramano por la Mitre”, manifestó Gonzalo Argüello, que venía pedaleando por la vía y luego realizó varias maniobras para evitar una de las montañas de cemento. “Es una pena que hayan dejado que se destruya así”, lamentó.

La vía en total tiene casi seiscientos metros de largo, divididos en tramos de una cuadra. Desde la calle Domínguez, donde empieza el Paseo de la Dársena hasta Berrondo, en todas las esquinas y en algunos sectores del medio hay pozos, grietas y montañas de tierra con la vereda partida en forma de pico.

Algunos vecinos que salen a caminar por la zona aclaran que es imposible transitar por ese camino. “Esto ya se convirtió en un pedazo de cemento y no cumple ningún fin. Yo soy una mujer adulta y no puedo estar corriendo el riesgo de caerme”, manifestó Dora Pereyra, una vecina que estaba caminando por la Mitre.

Para los ciclistas, ese lugar se convirtió en una zona de riesgo y afirman que el peligro aumenta constantemente. Matías Mayo comentó que la semana pasada, sin conocer el camino, se llevó por delante una de las montañas de cemento y sufrió un golpe muy fuerte. “Salí a pedalear una tarde y cuando volvía ya estaba oscureciendo y no alcancé a ver los escombros, frené, maniobré, pero lo mismo pasé por arriba, se me trabó el pedal y terminé en el suelo”, recordó el muchacho.

La caída no le generó consecuencias muy graves, sin embargo consideró que el lugar necesita un arreglo urgente. “No me pasó nada de casualidad, pero deberían mejorar el camino y mientras tanto poner alguna cinta de peligro para que no se lastime nadie”, señaló.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Juan Carlos Palacios, aclaró que estos paseos se levantaron debido a una dilatación de las juntas, como sucede en algunos casos con el pavimento cuando hace demasiado calor. “Estamos desarrollando un plan integral de las bicisendas. El objetivo es que toda la ciudad esté unida a través de este circuito. Hace unos días finalizamos un recorrido de 1.300 metros al costado de la calle Guido y pronto seguiremos con la reconstrucción de los sectores que están más deteriorados”, detalló quien luego adelantó que en esta semana van a hacer un relevamiento antes de comenzar con los trabajos.