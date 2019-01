Odio, celos y el adiós al diseñador ícono de los 90

después de que alguien lo llamara. Lo que recibió fueron dos disparos que apagaron su pulso. Cayó tendido sobre las escalinatas que quedaron ensangrentadas. Su respiración se esfumó y con las últimas bocanadas de aire se fue también la genialidad de un hombre que había logrado posicionarse en el mundo de la moda internacional. El que gatilló no era ningún desconocido pero sí lo son, incluso hasta hoy, los motivos que lo llevaron a cometer semejante hecho. Aquel episodio trágico fue llevado a la pantalla chica por Ryan Murphy y estrenado el 17 de enero pasado por FX. Un año más tarde, Netflix subirá “American CrimeStory: El asesinato de Gianni Versace” que estará disponible a partir del viernes.

Tras el éxito conseguido con la primera temporada de sus representaciones de crímenes reales, en la que narró el caso de O.J. Simpson, el cineasta redobló la apuesta y eligió un elenco igualmente tentador. En la piel del modisto italiano se luce Edgar Ramírez, el personaje de su hermana Donatella es interpretado por una blonda Penélope Cruz y Ricky Martin encarna a Antonio D´Amico, la pareja y amigo de Gianni.

La tira está basada en los capítulos del libro “Vulgar favors”, escrito por la periodista Maureen Orth, integrante del plantel de Vanity Fair. Pero, previo al estreno, y como suele ocurrir en la mayoría de las producciones con tintes autobiográficos, surgió malestar y algunas críticas por parte de los familiares de Versace. Desde el seno más íntimo, precisamente de Donatella, quien se hizo cargo del legado de su hermano y hasta el día de hoy administra la marca, publicaron un duro comunicado: “La familia Versace no ha autorizado ni ha estado en modo alguno implicada en la serie televisiva dedicada a la muerte de Gianni Versace. Dado que Versace no autorizó el libro en el que parcialmente se inspira la serie y no ha formado parte en la elaboración del guión, esta serie televisiva debe ser considerada una obra de ficción”.

Eso terminó por lastimar a la actriz española que era una clienta fiel de sus extravagantes diseños. Sin embargo, cuatro días antes del estreno de la serie, Penélope posteó en su Instagram una nota que le envió la misma diseñadora junto a unas hermosas flores. El cartel rezaba la frase: “Pienso en ti con el mayor de los respetos y amor. Te quiero, Donatella”. Con eso, las asperezas fueron limadas y la angustiada, aliviada.



Donatella, interpretada por su amiga Penélope Cruz

Crónica de una tragedia

Versace fue asesinado el 15 de julio de 1997, en una mañana de verano en Miami Beach, Florida. Tenía 50 años y una carrera extraordinaria. El cuerpo del reconocido diseñador quedó tendido en las escalinatas de la puerta de su mansión, luego que Andrew Cunanan, su verdugo, le disparara en la nuca y el cuello cuando Gianni volvía de comprar revistas.

La serie expone temas como la homofobia, un rol despiadado de los medios y cómo Donatella, hasta ese momento vicepresidenta de la marca, se acoraza y toma las riendas de la empresa.

En su libro, Orth cuenta que Cunanan conoció a Versace en 1990 en una discoteca gay en San Francisco. Desde ese momento, Andrew tomó al diseñador como un reflejo de todo lo que quiso ser pero que nunca logró. En la serie, el asesino es interpretado por Darren Criss, quien aparece como un joven atractivo y seductor, características detrás de las que esconde una personalidad oscura y sádica.

Sus biografías cuentan que la madre de Cunanan lo alentaba a ambicionar lo mejor. Fue un buen estudiante pero descubrió que podía ganarse la vida con la prostitución de lujo. En San Diego coqueteó con las drogas en las altas esferas sociales y adoptó una actitud extravagante que lo llevó a manifestar delirios de grandeza. Cuando cayó en la cuenta de que lo que vivía era sólo un espejismo, su ira terminó por convertirlo en uno de los asesinos más buscados por matar al menos a cinco personas. Gianni, entre ellas.

Su primera víctima fue Jeffrey Trail (interpretado por Finn Wittrock), un ex oficial de la Marina y antiguo cliente de sábanas. El 27 de abril de 1997, en Minneapolis, lo golpeó con un martillo, lo envolvió en una alfombra y lo dejó en el apartamento de David Madson, a quien Andrew, aparentemente, quería conquistar. Como no fue correspondido en el deseo, el 3 de mayo le disparó en la cabeza y la espalda y depositó su cadáver en la orilla este del lago Rush, en Minnesota.

Un día después, mutiló a su tercera víctima: Lee Miglin, un promotor inmobiliario de 72 años. El hombre fue torturado mientras estaba atado con cinta adhesiva alrededor de sus manos, pies y cabeza. El cuerpo tenía cerca de 20 puñaladas de un destornillador. A los cinco días, ejecutó a William Reese de un tiro en la cabeza, un vigilante a quien habría robado la camioneta en la que llegó a Miami Beach. Por aquel entonces, Cunanan ya era uno de los más buscados del FBI, aunque sus días en la península, donde terminó con la vida de Versace, pasaron desapercibidos para los policías.

El mundo se conmocionó tras conocer la noticia de que le propició esos dos tiros a plena luz del día y de que huyó. Un testigo intentó perseguirlo pero no lo alcanzó. Cerca del escenario del crimen, los oficiales hallaron el camión robado de Reese, la ropa de Cunanan, un pasaporte y recortes periodísticos de sus propios asesinatos, pero no consiguieron atraparlo. El joven se suicidó el 23 de julio en una casa flotante y así se llevó con él el motivo por el cual interrumpió la carrera exitosa del modisto italiano. Para descifrarlo, habrá que ver los nueve capítulos de la segunda temporada de “American CrimeStory”.



La estrella es Ricky.

Un vuelo interrumpido

Versace fue dueño de un estilo único, que en los 90 se impuso gracias a su talento y todavía trasciende. Nació en la región de Calabria, en Italia. A los 20 años empezó a diseñar ropa para su hermana Donatella, la menor de los tres descendientes. Estudió arquitectura y luego se mudó a Milán para sumergirse en el mundo de la moda. En 1976, con la ayuda de su otro hermano, Santos, creó su propia firma.

Sus creaciones supieron combinar la cultura post-pop con diseños sexys y atrevidos. Su devoción por el arte cubista, la experimentación con los materiales y la historia antigua, hicieron que adoptara a la Medusa como el símbolo que identifica a la marca. Sus desfiles terminaron por consagrar a las llamadas “supermodelos”, entre las que estaban Cindy Crawford, Helena Christensen, Claudia Schiffer, Naomi Campbell y hasta la argentina Valeria Mazza.

En los capítulos de la serie, Murphy muestra la lujosa vida del italiano, algunas controversias protagonizadas por Donatella, en especial cómo tras su muerte intenta desmedidamente quedarse con la empresa, y la psiquis alarmante de Cunanan, el responsable de apagar al genio pero de enfatizar al ícono.