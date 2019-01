El cartel que impacta en tribunales y refleja el miedo de las mujeres: “Amiga, llegaste?”

“Amiga, ¿llegaste?”, es la frase que más aparece en las conversaciones de WhatSapp entre Agnes Simon y sus tres amigas, al igual que en los chats de todas las mujeres. No es mera cortesía sino que temen que alguno de estos días una de las suyas no logre regresar a su hogar. Por ello decidieron colgar en las rejas del Tribunal Superior de Justicia en Buenos Aires un cartel que dice: “Amiga, llegaste?”.

Las jóvenes decidieron manifestarse tras el femicidio de Agustina Imvinkelried, la adolescente de 17 años que al salir del boliche en la localidad santafesina de Esperanza fue interceptada por un hombre que intentó violarla y luego la asesinó. Fue allí que las cuatro amigas temieron que como en el caso de Agustina, ese mensaje de "¿llegaste?" nunca sea respondido por una de ellas.

Agnes Simon, es abogada y cantante, tiene 24 años y se encuentra en las redes sociales bajo el pseudónimo "Femigangsta", compartió una publicación en su cuenta de Instagram que puso de manifiesto la red de contención y compañerismo que existe entre las mujeres por miedo.

La imagen que subió es un collage con varios mensajes de WhatsApp que intercambió con sus amigas. "Si pongo en el buscador de WhatsApp "llegué", en todas mis conversaciones con amigas está presente la preocupación. 'Llegaste?', 'pudiste llegar bien?', 'espero a que llegues con vida'”, escribió en el texto que acompaña la publicación. Y continuó: "Cuando nos enteramos de un nuevo femicidio, muchos varones aparecen expresando que a ellos también los matan, y los matan más. Les pregunto, en su día a día: ¿es parte de su rutina cuidarse de nosotras? ¿A cuántos amigos les comparten su ubicación por si no llegan a su casa? ¿Avisan todas y cada una de las veces que salen, si llegaron y si llegaron bien? ¿Si no llegan, la principal preocupación es que hayan sido violados y asesinados? ¿Qué recaudos tienen que tomar para vivir a pesar de nosotras?"

El posteo, que fue publicado el miércoles, tuvo una repercusión inmediata con casi 60 mil "Me gusta". Esto inspiró a varias seguidoras de Agnes que decidieron hacer lo mismo y publicar sus capturas de pantalla de conversaciones similares con sus amigas bajo el hashtag #AmigaLLegué.

"´Amiga llegué` es como las mujeres readaptamos nuestra rutina para generar una red de cuidados entre nosotras porque sabemos que cualquiera puede venir a hacernos algo y es moneda corriente", dijo Agnes a La Nación. Y continuó: "Convivimos con la idea de que es muy posible de que alguien nos abuse, nos acose, nos viole y nos mate. Vivimos distinto, no podemos gozar de las mismas libertades que un par varón porque somos castigadas por vivir en libertad".

Sobre el impacto de su manifestación, comentó que "sirve para visibilizar pero no soluciona". Y finalizó: "Se soluciona con políticas públicas, con presupuesto, con educación y cuestiones que no dependen de mí. Yo me puedo manifestar pero no estoy adentro de la política para transformar la realidad".