¡Cumplió!: se tatuó a un personaje de “Peppa Pig” por una promesa a su hija

Las promesas no se rompen manda la prédica de los buenos valores. Y Lucas Aguirre lo cumple al pie de la letra. El joven de 25 años aceptó el reto de tatuarse a uno de los personajes de los dibujos animados infantiles Peppa Pig si la publicación de un video que grabó con su hija Maité lograba alcanzar los 2 mil comentario y al menos 300 "me gusta" en Facebook, cifras que no solo conquistaron, sino que además superaron.

Lucas saldó lo pactado este lunes, dejando en manos del tatuador Matías Maldonado la misión de plasmar al cerdito George en la cara interna del bicep derecho, que guardará para siempre el recuerdo de una anécdota divertida y emotiva sobre el lazo de afecto que une a un padre con su hija.

"Muchos pensaban que no lo iba a hacer porque es algo que te queda marcado, pero cumplí con que prometí, nunca me imaginé que iba a llegar a esa cantidad de comentarios. Fue espontáneo, la verdad que nunca lo planificamos, aunque siempre hago videos o transmisiones en vivo con ella", dijo Lucas tras realizarse el grabado, que por momentos le causó algunas molestias mientras la aguja de la máquina de tatuar le recorría incesantemente uno de sus brazos.

"Maité quería que me tatuara a George porque Peppa Pig es su dibujito preferido desde que es muy chiquita. Siempre lo está mirando en el televisor o me pide el celular para verlo". "Más que un desafío, el tatuaje lo hice por ella porque sé que le gusta y si está feliz, a mí me parece bien, y voy a hacer todo para que lo sea", lanzó el padre.