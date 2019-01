"Roma", la gran candidata tiene 10 nominaciones a los Oscar 2019

La película "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, se llevó la mayor cantidad de nominaciones, 10, para los Premios Oscar que se entregarán el próximo 24 de febrero, entre las que se destacan Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Director.

La cinta del director ganador de dos premios de la Academia de Hollywood se convierte, así, en la primera producción de Netflix en ser nominada sin tener estrenos comerciales en pantalla grande de manera tradicional y masiva en el mundo.

De hecho, Cuarón debió renegociar con el gigante del streaming para poder proyectar "Roma" en "algunos teatros seleccionados" casi a dedo, debido a la reticencia de la empresa oriunda de Los Gatos a ese tipo de distribución.

Con entradas agotadas, en Argentina se pudo ver solamente en el Malba.

Los otros filmes con más candidaturas son: "La Favorita", de Yorgos Lanthimos, con nueve; "El Vicepresidente: Los secretos del poder", de Adam McKay, y "Nace una estrella", de Bradley Cooper, ambas con 8.

Otra de las sorpresas para la gala número 91 de la industria del cine más importante del mundo fue la nominación de "Pantera Negra", dirigida por Ryan Coogler, para Mejor Película, con lo que por primera vez una película de Marvel superara las categorías técnicas.

Télam

Todas las nominaciones:

Mejor película

Nace una estrella

Green Book: Una amistad sin fronteras

ROMA

El infiltrado del KkKlan

La favorita

Black Panther

El vicepresidente: Más allá del poder

Bohemian Rhapsody

Mejor director

Alfonso Cuarón – ROMA

Adam McKay – El vicepresidente: Más allá del poder

Yorgos Lanthimos – La favorita

Spike Lee – El infiltrado del KkKlan

Paweł Pawlikowski – Guerra Fría

Mejor actor

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Christian Bale –El vicepresidente: Más allá del poder

Bradley Cooper – Nace una estrella

Viggo Mortensen – Green Book: Una amistad sin fronteras

Willem Dafoe – Van Gogh: En la puerta de la eternidad

Mejor actriz

Glenn Close – La buena esposa

Olivia Colman – La favorita

Lady Gaga – Nace una estrella

Melissa McCarthy – ¿Podrías perdonarme?

Yalitza Aparicio – ROMA

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali – Green Book: Una amistad sin fronteras

Richard E. Grant – ¿Podrías perdonarme?

Adam Driver – El infiltrado del KkKlan

Sam Elliot – Nace una estrella

Sam Rockwell – El vicepresidente: Más allá del poder

Mejor actriz de reparto

Amy Adams – El vicepresidente: Más allá del poder

Emma Stone – La favorita

Rachel Weisz – La favorita

Marina de Tavira – ROMA

Regina King – Si la colonia hablara

Mejor guion original

Green Book: Una amistad sin fronteras

ROMA

El vicepresidente: Más allá del poder

La favorita

El reverendo

Mejor guion adaptado

Si la colonia hablara

¿Podrías perdonarme?

The Ballad of Buster Scruggs

Nace una estrella

El infiltrado del KkKlan

Mejor fotografía

Guerra Fría – Lukasz Zal

La favorita – Robbie Ryan

Never Look away – Caleb Deschanel

ROMA – Alfonso Cuarón

Nace una estrella – Matthew Libatique

Mejor vestuario

Black Panther – Ruth E. Carter

La favorita – Sandy Powell

El regreso de Mary Poppins – Sandy Powell

Mary Queen of Scots – Alexandra Byrne

La balada de Buster Scruggs – Mary Zophres

Mejor edición

Bohemian Rhapsody – John Ottman

El vicepresidente: Más allá del poder – Hank Corwin

La favorita – Yorgos Mavropsaridis

Green Book: Una amistad sin fronteras – Patrick J. Don Vito

El infiltrado del KkKlan – Barry Alexander Brown

Mejor maquillaje y peinado

Border

El vicepresidente: Más allá del poder

Mary Queen of Scots

Mejor score original

El infiltrado del KkKlan – Terence Blanchard

Si la colonia hablara – Nicholas Britell

Isla de perros – Alexandre Desplat

El regreso de Mary Poppins – Marc Shaiman

Black Panther – Ludwig Göransson

Mejor canción original

“All the Stars” – Black Panther

“I’ll Fight” – RBG

“Shallow” – Nace una estrella

“The Place Where Lost Things Go” – El regreso de Mary Poppins

Ballad of Buster Scrugs

“Revelation” – Boy Erased

Mejor diseño de producción

La favorita – Fiona Crombie y Alice Felton

El primer hombre en la luna – Nathan Crowley y Kathy Lucas

El regreso de Mary Poppins – John Myhre y Gordon Sim

ROMA – Eugenio Caballero y Bárbara Enrı́quez

Black Panther – Hannah Beachler

Mejor edición de sonido

El primer hombre en la luna

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Un lugar en silencio

ROMA

Mejor mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody

El primer hombre en la luna

Nace una estrella

ROMA

Black Panther

Mejores efectos visuales

Avengers: Infinity War

El primer hombre en la luna

Christopher Robin

Ready Player One: comienza el juego

Solo: Una historia de Star Wars

Mejor película animada

Los increíbles 2

Isla de perros

Mirai

Wifi Ralph

Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor película extranjera

Never Look Away – Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania)

Un asunto de familia – Hirokazu Kore-eda (Japón)

Capernaum – Nadine Labaki (Líbano)

ROMA – Alfonso Cuarón (México)

Guerra Fría – Paweł Pawlikowski (Polonia)

Mejor documental

Free Solo

Minding the Gap

Hale county this morning, this evening

RBG

Of Fathers and Sons

Mejor corto documental

End Game

Period. End of Sentence

A night and the garden

Lifeboat

Black Sheep

Mejor corto animado

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor corto live action

Fauve

Detainment

Marguerite

Mother

Skin