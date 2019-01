Abren las inscripciones para estudiar idiomas en la ULP

Los puntanos que en el 2018 se quedaron con ganas de estudiar una segunda lengua, este año lo podrán hacer. El Instituto de Idioma (IDI), que pertenece a la Universidad de la Punta, el 2 de febrero abren las preinscripciones en su sitio web www.institutodeidiomas.ulp.edu.ar. Además de ofrecer sus 13 idiomas en esta temporada se sumará el latín. El costo de cada curso será de 400 pesos por mes.



Silvia Maraczuk, directora del instituto, comentó que el cuatro de febrero a partir de las nueve de la mañana deben llevar la documentación correspondiente al IDI para asegurarse un lugar. Además, precisó que tienen que abonar 200 pesos de inscripción, más 50 de la libreta que utilizarán todo el cuatrimestre.



Detalló que los que cursen tanto el segundo como octavo nivel solo tienen que dirigirse hasta las oficinas del instituto. "Los horarios los podrán modificar, si alguien el año pasado tomaba clase a la mañana y ahora no puede tendrá la opción de cambiarlo", contó. Recién el 15 de febrero se tomarán los exámenes niveladores, "ellos también deben presentar los papeles", aseguró.



Aclaró, que recién el mes que viene se tiene que abonar la primera cuota que será de 400 pesos. "Los valores de los cursos son accesibles y en relación al año pasado solo subieron 100 pesos. Sé que la situación económica no está nada fácil, pero esperemos que vengan a estudiar", destacó Maraczuk, quien agregó que el año pasado finalizaron la cursada 3.000 alumnos. "Me sorprende la cantidad de adultos mayores que vienen a clases, ellos son entusiastas, constantes y buenos estudiantes. Compartir tiempo con los jóvenes los rejuvenece", precisó.



Asimismo expresó que la convocatoria de niños y adolescentes es muy buena, ya que en el 2018 tuvieron 800 estudiantes. "En la actualidad es importante que sigan una segunda lengua, pero todo depende de los papás que a veces no los llevan, pierden clases y se atrasan. Los adultos deben pensar que es el futuro de sus hijos y que el idioma abre puertas", destacó la directora y agregó que a partir de los 14 años pueden estudiar cualquier lengua que no sea inglés.



El IDI funciona en las localidades de Concarán, Juana Koslay, Justo Daract, Merlo, La Punta, Villa Mercedes, Santa Rosa del Conlara y San Luis. Sobre este tema la funcionaria resaltó que en el único lugar donde no se dictarán los cursos este año será en San Francisco del Monte de Oro. "Decidimos no abrir porque no contamos con la suficiente cantidad de estudiantes para cubrir los cupos y mandar a un docente que dicte las clases", destacó.



Además de los cursos de idiomas ya conocidos como alemán, árabe, hebreo, Braille, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de señas, portugués, ruso, chino, coreano y ucraniano, este año se sumará el latín en la sede de San Luis, mientras que en Villa Mercedes volverán a dictar japonés.



En el instituto las clases son cuatrimestrales y son ocho niveles los que se deben estudiar. Tienen dos parciales y un final que se rinden tanto oral como escrito. La lengua más elegida por excelencia es el inglés y le siguen el japonés y alemán.

Documentación

Fechas y horarios:

Concarán: para todos los niveles del 18 de febrero al 1° de marzo de 17:30 a 20 Para Niveladores del 18 al 22 de febrero únicamente.

Justo Daract: el 22, 28 de febrero y el 1° de marzo de 15 a 17:30.

Merlo: para los todos los niveles del 11 de febrero al 1° de marzo de 17:30 a 20. Niveladores del 11 al 15 de febrero únicamente.

San Luis, La Punta y Juana Koslay: El 4 de febrero al 1° de marzo de 9 a 14 y de 14:30 a 19:30. Para Niveladores del 4 al 12 de febrero únicamente.

Santa Rosa del Conlara: el 25 y 27 de febrero de 14 a 17.

Villa Mercedes: para todos los niveles a partir del 11 de febrero al 1° de marzo de 15 a 20. Para Niveladores del 11 al 15 de febrero únicamente.