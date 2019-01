Piden solución definitiva a un bache que no deja de agigantarse

Sobre la calle Miguel B. Pastor, entre Nelson y Tallaferro, hay un bache de casi dos metros cuadrados que mantiene cada vez más preocupados a vecinos y conductores. Aseguran que permanece desde hace varios meses y lo calificaron de “muy peligroso”, porque ya generó accidentes. Reclaman que lo tapen con urgencia, ya que tampoco está señalizado y resulta complicado para el tránsito, sobre todo para las motos y bicicletas. El Municipio explicó que había una pérdida de agua, que se solucionó hace poco, y aclaró que la semana que viene van a rellenar el pavimento.

“Lo tienen que tapar ahora, hasta cuándo vamos a esperar. Es impresionante la cantidad de motos y bicicletas que se cayeron porque no tiene carteles, parece que van a esperar que alguno se lastime mucho o pierda la vida para venir a arreglarlo”, manifestó con mucha impotencia Domingo Castro, que pasa todos los días en bicicleta por la cuadra cuando sale a hacer las compras.

El hombre aseguró que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que rompieron y siempre tuvieron el mismo problema para volver a taparlo. “Cuando se rompe, al otro día aparecen con las máquinas, sacan los escombros, pero después pasan meses y esto queda igual”, lamentó.

La Miguel B. Pastor es una de las arterias más transitadas de la zona. Corre hacia el este de la ciudad y es un cordón para los barrios Virgen de Pompeya, Jardín del Sur, la V Brigada Aérea y la circunvalación. Algunos vecinos comentaron que ese pozo y el mal estado en el que se encuentra la vía son consecuencias del constante paso de los camiones que salen del frigorífico. “Las veces que explotó el asfalto fue cuando pasaron todos juntos. Tienen un horario permitido pero no lo cumplen, hacen lo que quieren y después los perjudicados somos los que vivimos acá”, expresó la vecina María Gutiérrez.

Mario Bertolo, un motociclista que se dirigía hacia el barrio Virgen de Pompeya, contó que el mes pasado sufrió un fuerte golpe por no alcanzar a ver el pozo. “Volvía de trabajar, pasadas las 23, y llovía mucho. El bache no se veía y la luz no sé porqué no andaba. No venía muy fuerte, solo me caí, me enterré en el barro y me fracturé el brazo”, recordó el conductor, que luego afirmó que si pasaba más rápido hubiera sido una desgracia.

En un recorrido que realizó El Diario, observó que en un lapso de quince minutos pasaron casi sesenta vehículos, entre autos, motos, bicicletas y camiones de gran porte. “Todo el tiempo es así. Es un peligro porque la mayoría pasa rápido y a los que vienen en moto o en bicicleta les da miedo esquivar el bache y tienen que pasar por la orilla. Algunas veces se terminan cayendo”, comentó Verónica Guzmán, que vive a pocos metros.

Rodolfo Ortiz, otro conductor, expresó su fastidio y solicitó una solución rápida y “como la gente”, para no tener que lamentarse cuando pase algo grave. “Algunos no respetan la velocidad, pero la imprudencia está en la gente que tiene a cargo estos temas. Yo pago los impuestos que me corresponden y en término, y tengo que esperar que a ellos se les antoje arreglar el asfalto”, aclaró. El hombre comentó que todos los días pasa al mediodía para ir al campo y esa cuadra es un caos. “El Municipio hace campañas de seguridad vial, mientras acá en cualquier momento se va a matar alguno”, remarcó.

El jefe de Programa de Bacheos de la Municipalidad, Andrés Kamienski, explicó el motivo por el cual se demoró el trabajo y adelantó que la semana que viene van a realizar la tarea. “En ese lugar había una pérdida de agua y eso nos impedía realizar el bacheo. Además hay que aclarar que las empresas de hormigón no estaban trabajando, por eso la otra semana vamos a reparar ese sector”, detalló.

En cuanto a la falta de señalización, el responsable admitió que en ese lugar estaba colocada, pero la misma gente se las roba. “En varias zonas terminamos sufriendo el robo de la cartelería, no es que no las coloquemos. De todas maneras en los próximos días vamos a comenzar a trabajar y pondremos nuevamente la señalización para evitar algún tipo de accidente”, aseguró.