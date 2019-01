Una mercedina ayudará a construir dos aulas en África

Analía García está a punto de vivir una experiencia que será muy difícil de olvidar: es una de las tantas voluntarias que ayudará, durante un mes, a construir dos aulas para la comunidad Xai-Xai en Mozambique, África. La mujer de 40 años representará a la provincia y al país en esta misión, ya que la acompañan seis jóvenes rosarinos que forman parte de la ONG "Somos del Mundo”.

Cuando El Diario le preguntó a Analía cuál era el mayor propósito de su viaje, no dudó en contestar: "Ser un ejemplo para mis hijas". García es mamá de Franca (21), Uma (12) y Kala (10), y fue en lo primero que pensó cuando recibió el llamado de la ONG.

"Desde muy chica aprendí a ser solidaria. Junto a mis viejos y mis hermanos solíamos salir a colaborar en diferentes barrios de la ciudad. Creo y pienso que sería bueno que mis hijas puedan ver que con mucho o con poco, siempre se puede ayudar a un montón de personas", expresó.

Aunque se sorprendió al saber que quedó seleccionada para el viaje, en su interior sabía que podía ayudar y tenía muchas ganas de hacerlo. De hecho fue la segunda vez que envió una solicitud a "Somos el Mundo" para participar. "Me postulé el año pasado pero no me eligieron", recordó.

La mercedina logró dar con la ONG luego de conocer la historia del padre Juan Gabriel Arias, un sacerdote que trabaja codo a codo con la comunidad de Mozambique. "Conocí lo que hacía y me encantó. Un conocido de acá me pasó el contacto y me comuniqué. Fue el mismo cura el que me pasó la información de la organización de voluntarios", dijo.

García señaló que para formar parte del equipo de "Somos el Mundo", hay que cumplir ciertos requisitos y uno de los más importantes es haber formado parte de alguna cruzada solidaria y, tal como lo recordó la misma protagonista, esa condición no le era ajena.

Una vez seleccionada tuvo que viajar durante seis meses a Rosario para conocer a sus compañeros, tiempo que debió combinar con su trabajo, en la oficina de la Defensoría del Pueblo. "El objetivo era fortalecer vínculos ya que allá (en Xai-Xai) vamos a estar todo el tiempo juntos, tomando decisiones y conviviendo. La verdad que son personas muy buenas, la mayoría está cursando los 20 años y nos vamos adaptando pero hemos hecho un gran grupo", destacó.

Ayer partió para Mendoza y el próximo destino en su hoja de ruta es Chile. Le siguen Brasil, Johannesburgo y la capital de Mozambique, Maputo. "Cuando llegamos a Maputo nos dirigimos a la comunidad. Nos encontramos todos el lunes 14", señaló.

García estará 28 días. La organización se encargará de proveerle a ella y a sus compañeros, la comida y el alojamiento. Los voluntarios argentinos tuvieron que juntar 4.500 dólares para comprar los materiales e insumos que utilizarán en la construcción de las aulas. Algunos aportes fueron propios y otros llegaron a través de rifas y sorteos.

"Lo que recaudamos se lo damos a los integrantes de la comunidad para que adquieran los materiales. Ellos buscan los que sean más económicos y que puedan conseguirlos fácilmente en caso de que se rompan o desgasten con el tiempo. Hasta hace poco las aulas se hacían de cañas pero ahora será de material", añadió.

La interacción con los chicos y grandes de Xai-Xai es vital para la misión. "La idea es poder conciliar con ellos porque vamos a necesitar de su ayuda para la edificación, entonces les consultaremos cómo quieren el diseño, entre otras cosas. Se genera mucha expectativa y buen ambiente", señaló.

Analía finalizará en febrero y luego volverá a la ciudad, pero espera que la cadena solidaria no termine ahí. "Si bien imagino que hacer un voluntariado como este va a ser difícil, creo que no voy a parar nunca de querer ayudar", aseguró con una sonrisa.