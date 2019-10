Denuncian que el Municipio no cumple con el cupo laboral trans

En busca de la igualdad. Hace más de un año el Concejo Deliberante de San Luis sancionó la ordenanza que establece el cupo laboral trans en las reparticiones municipales. La normativa, además, prevé realizar un registro de aspirantes y una comisión conformada por varios actores para el control de su cumplimiento. Las concejales del bloque Unidad Justicialista, Ayelén Mazzina y Daniela Serrano, junto a dos militantes aseguraron que la disposición no se cumple en su totalidad. El Diario pudo constatar que solo en el Concejo hay trabajadores que pertenecen al colectivo.

La ordenanza establece que los poderes municipales (Intendencia, Concejo y Juzgado de Faltas) deben contar con un cinco por ciento de personas trans del total de trabajadores.

El Diario comprobó que en el Juzgado de Faltas trabajan 13 personas y ninguna que contemple la normativa de diversidad de género. Asimismo la concejal Mazzina contó que no tiene conocimiento de que en el Ejecutivo municipal la situación sea diferente a la del Juzgado. "La ordenanza no se cumple. Hay una oficina en el Concejo sobre diversidad de género pero no funciona como un órgano de control de cumplimiento de la norma", aseguró y agregó que hay contratados, pero como una decisión del presidente del Legislativo municipal.

El Consejo Municipal de la Diversidad debería funcionar como cuerpo supervisor, pero nunca se conformó. Gema Rosales, una de las promotoras de la legislación y jefa de área de Diversidad de Género de la Secretaría #NiUnaMenos, aseguró que el problema parte del Ejecutivo municipal. "No hay gestiones de diversidad de género, ni la voluntad política de ejecutar las ordenanzas que están en vigencia para ayudar a mejorar la calidad de vida de las minorías", destacó la funcionaria provincial. Además agregó que ella realizó un reclamo y como respuesta recibió que no contaban con los recursos para la implementación. "No sé qué esperan para armar el consejo. Solo hay que reunir a los involucrados y empezar. Falta predisposición".

La concejal Serrano, quien junto a Rosales y López presentaron la que hoy es la ordenanza 850/2018 de Diversidad Afectivo, Sexual y de Género, explicó: "La norma está vigente, pero el Ejecutivo nunca la reglamentó. Y eso sucedió exclusivamente por una decisión política del Ejecutivo municipal", dijo y ratificó que el consejo que sirve para garantizar el cumplimiento del cupo laboral trans no está conformado y que no existe ningún impedimento para su armado. "No se hicieron los pasos formales para que se cumpla y tampoco hay conocimiento de la norma, ni presión social de los involucrados", aseguró la edil.

El presidente del Concejo Deliberante de San Luis, Juan Domingo Cabrera, destacó que en esa dependencia trabajan alrededor de 60 personas y que cuentan con tres contratados de ese colectivo, por lo que informó que el ítem del cupo estaría cubierto. Por lo demás explicó que el órgano vigía del cupo laboral no se constituyó "porque no se reúnen los concejales" cuando la ordenanza específica que debe tener, también, integrantes municipales de la Secretaría #NiUnaMenos y de asociaciones civiles. Por el padrón de potenciales trabajadores responsabilizó a quienes no se acercan a inscribirse y agregó que existe una oficina de diversidad. "Allí se realizan tareas para todas las personas con derechos vulnerados", explicó Cabrera vagamente.

A modo de cierre, culpó a la Provincia de no cumplir con la ordenanza. Mientras que el artículo Nº 7 detalla los lugares donde se deben contratar personas trans y darle cumplimiento a la norma. "Se aplicará en el ámbito del Municipio de la Ciudad de San Luis y en cada una de sus dependencias, áreas y administraciones, tales como el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas, entre otros el cupo laboral trans, que implica la obligatoriedad de incluir a personas travestis, transexuales y transgéneros en una porción no inferior al cinco por ciento, de la totalidad de su personal autorizado".

En Villa Mercedes también está aprobada la disposición y Maia López, que representa al colectivo, explicó: "La situación es la misma en Mercedes. Maximiliano Frontera, el intendente electo, dijo que se comprometía a trabajar en la aplicación total de la norma", aseguró.