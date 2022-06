Destacan el rol de la Provincia por el cupo laboral travesti-trans

"Esta ley es una respuesta al discurso sobre la prostitución como trabajo", expresó Diana Sacayán mientras militaba la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti-Trans que lleva su nombre y el de Lohana Berkins. Este viernes se cumple un año de la sanción de la legislación que les permite a las personas del colectivo travesti-trans acceder a un empleo formal dentro de las dependencias nacionales. Aseguran que la implementación de la norma en el país no satisface las necesidades del colectivo. Sin embargo, a nivel provincial la situación no es la misma.

A mediados de noviembre del año pasado, 33 personas trans de San Luis firmaron su contrato de trabajo en la gestión provincial. "Contamos con cuatro trabajadoras que cumplen más de medio año en el trabajo y van a cobrar el primer aguinaldo de su vida", contó la coordinadora del Espacio Weye, Maia López.

La comunidad travesti-trans celebra el logro que implicó la sanción de la Ley de Cupo Laboral. Sin embargo, coinciden en que no se han visto cambios en lo que respecta a las oportunidades laborales en la gestión nacional.

"Una ley de cupo no es lo que queríamos, sino que necesitamos una inserción laboral real para la población travesti-trans. Estamos cansadas, porque cuando hablamos mucho de cupos es porque en realidad no se están respetando los derechos que se deben respetar como ciudadanos y ciudadanas", expresó la titular del Inadi San Luis, Gema Rosales.

Además, indicó: "En nuestra provincia tenemos muchísima inserción laboral y es la más alta de todo el país, pero porque ha habido una voluntad política por parte del gobierno provincial. En el resto del país no se cumple el cupo ni en las delegaciones nacionales".

Según contó Rosales, en el Inadi trabajan dos personas trans en un equipo de seis personas. También dijo que recientemente comenzó a trabajar una persona trans en Vialidad Nacional y este miércoles el Correo Argentino informó que busca sumar trabajadores.

"El único medio que tenían las mujeres trans para sobrevivir era el trabajo sexual. Era muy triste y muy lamentable, pero hoy gracias al cupo laboral trans pueden tener un trabajo y la mujer trans decidir si quiere ser una trabajadora sexual o no; antes era sí o sí obligada por el mandato social y porque no tenía otra opción", expresó la periodista Agostina Muñoz.

En el Departamento Chacabuco, las personas del colectivo se organizan en busca de oportunidades laborales ante la crisis que sufre el país y la falta de implementación de la ley en organismos de gestión nacional. "En el interior estamos creando organizaciones para presentar proyectos como cooperativas de trabajo. La situación laboral está igual que antes de la sanción de la ley. Las leyes están archivadas", expresó la presidenta de la organización Unidxs, Cintia Brandana, quien vive en Villa Larca. En la entidad ya participan catorce personas del Departamento Chacabuco.

"No hay una adherencia provincial hacia el cupo laboral travesti-trans nacional. La Provincia trabaja en el Programa de Inserción Laboral Travesti-Trans. La sociedad ha puesto a las compañeras y a los compañeros en un lugar en el que piensan que no son capaces y están demostrando que no es así. Se sienten valoradas, útiles y progresan no solamente en lo económico, sino también en el crecimiento personal y laboral", expresó el jefe de Área de Consejerías para Adolescencias e Infancias para Diversidad Sexual y de Género, Pablo Ramírez.