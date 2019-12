Uno de cada cinco portadores de VIH no conoce su condición

Profesionales dicen que en 2018 el 30% desconocía que tenía el virus. En San Luis hay unos 1.200 infectados.

Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y el Ministerio de Salud dio a conocer que un 20 por ciento de los puntanos infectados con VIH no conoce su diagnóstico, por lo cual no pueden acceder a un tratamiento. De todas formas, esto implica una baja del 10 por ciento respecto al año pasado y afirman que si logran llegar a un 90 por ciento de los pacientes con conciencia de lo que tiene, la epidemia podría llegar a su fin.



Juan Millán, jefe del Servicio Provincial de VIH y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual), afirmó que "contemplando a toda la gente que se atiende en el sector público y privado, en San Luis estamos en el uno por ciento de lo que la Nación dice que tiene de infectados en el país. Eso es alrededor de 1.200 pacientes", y agregó: "El año pasado teníamos 1.100 personas con VIH, de los cuales un 30 por ciento no sabía que estaba infectado. La buena noticia es que ahora ese porcentaje se redujo al 20 por ciento. Esto es positivo porque significa que más personas tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento".



Sumó que hay una meta a cumplir para 2030, que tiene que ver con que nueve de cada diez personas portadoras del virus conozca su diagnóstico, con lo cual aseguran que la epidemia llegará a su fin y dejará de constituir un problema para la salud pública.



Para Millán la clave de esta mejora significativa en las cifras, tiene que ver con las campañas de concientización que llevan a cabo en distintos ámbitos y los cambios de mentalidad de la sociedad, sobre todo de los más jóvenes.



"Ellos vienen con menos prejuicios y nos demuestran que viven una sexualidad mucho más libre que la de los adultos. La perciben de otra manera y por eso son mucho más permeables a recibir información. Lo hacen con otra cabeza, sin tabúes. Eso nos facilita trabajar y por eso hemos podido ir a muchísimas instituciones escolares para plantear el tema de la promoción y la prevención. Lo mismo hicimos en la Penitenciaría, en la Policía, en las parcelas del Plan de Inclusión", manifestó.



Actividades en la provincia

Quines

El martes habrá promoción de la salud de 9 a 13 en la plaza y en el Hospital se realizarán testeos voluntarios de VIH de 8 a 20.

San Francisco

Hoy en la plaza de la localidad, el CePAT (Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo) realizará tests de VIH y asesoramiento a la gente que lo requiera.

Buena Esperanza

Desde mañana hasta el 6 de diciembre se realizarán tests voluntarios de 8:30 a 9:30 en el Hospital.

Merlo

En el Hospital "Madre Catalina" se harán testeos mañana de 10 a 13. Además habrá artistas invitados.

Justo Daract

De lunes a viernes de 10 a 18 el CePAT realizará testeos en el Hospital. Además el viernes de 10 a 13, la actividad también se llevará a cabo en la Plaza de Tucumán.

Juana Koslay

Habrá testeos voluntarios mañana de 9 a 20, frente al Hospital de la localidad.

Cierre

El Ministerio de Salud decidió realizar el cierre de la semana de actividades el viernes en el Paseo del Padre. Estarán desde las 8 hasta la medianoche en una carpa realizando tests gratuitos.