Excarcelaron a Julio de Vido y Roberto Baratta

El ex ministro de Planificación y el secretario abandonaron hoy el penal de Ezeiza por un fallo de la Cámara Federal de Casación.

El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el ex secretario de esa cartera Roberto Baratta abandonaron hoy el penal de Ezeiza, luego de que la Cámara Federal de Casación le indicara al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción, que debía anular su fallo que denegaba las excarcelaciones y que dictara uno nuevo, algo que ocurrió a última hora de ayer, en el que se dispone la salida de ambos ex funcionarios.

El TOF 7 había rechazado la excarcelación pedida por los respectivos abogados (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en el caso de De Vido, y Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, de Baratta), pero Casación tuvo en cuenta que De Vido y Baratta llevan más de dos años de prisión y que no está fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación.

Fuentes ligadas al ex ministro confirmaron a Télam que De Vido "está en su casa de Zárate acompañado por su compañera Alessandra Minnicelli y su hijo" desde las primeras horas de la mañana.

Pese a haber abandonado el penal de Ezeiza, De Vido deberá cumplir con una detención domiciliaria que le fue impuesta por el TOF 1, en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio.

En tanto, Baratta, si bien no tiene dictada la prisión domiciliaria, cumple con el requisito de una tobillera electrónica, a sólo efecto de monitoreo, y se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.

La decisión de excarcelar a De Vido y Baratta fue tomada por el TOF 7 luego de que la Sala I de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, anulara el fallo que rechazaba excarcelar y les ordenara que dictaran uno nuevo

Por mayoría, Barroetaveña y Petrone resolvieron aceptar el recurso de las defensas de los ex funcionarios de Planificación y ordenar que el TOF 7 revise su decisión de no morigerar la situación de los detenidos, a la luz de las nuevas normas del Código Procesal Penal que puso en vigencia la comisión Bicameral, en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri.

Los magistrados de Casación coincidieron en que el TOF no analizó debidamente las distintas pautas alternativas al encarcelamiento. Ejemplo de estas morigeraciones del encierro son la prisión domiciliaria o la excarcelación con tobillera para prevenir riesgos de fuga.

La decisión de la Cámara se enmarca en "un cambio legislativo vinculado a la disposición de la comisión bicameral del Congreso que en forma explícita se refirió a las medidas que deben tomarse previo al dictado de una prisión preventiva", amplió Rúa, defensor de Baratta, y también del ex vicepresidente Amado Boudou, encarcelado por la causa Ciccone.

En este sentido, el letrado dijo hoy en AM 750 que "falta Amado" recuperar su libertad, debido a que "su situación de él es similar" a la de De Vido y Baratta en cuanto a que "no hay condena firme".

Añadió que "es absurdo que se empiecen a ejecutar, si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme".

En este sentido, pidió la "intervención de la Corte Suprema para revisar las prisiones preventivas que se aplican de esta manera".

En tanto, confió que Baratta se encuentra con una tobillera que "no implica restricciones de ningún tipo, puede circular libremente", aunque "debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo no ausentarse del país".

"Es simplemente a los efectos de saber dónde se encuentra" su defendido, amplió.

La excarcelación de De Vido llega a pocas horas de que el ex ministro anunció que comenzaría una negativa a recibir alimentos mediante una carta al director de la Unidad Penal Federal 31 "como medida de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en mi contra", escribió el ex funcionario.

En la misiva -que publicó por la red social Twitter- aclaró además que las "causas que se me han armado" fueron "en el marco de la feroz y despiadada persecución que he sufrido desde el 10-12-2015, por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad, desde el 20-10-2017".

La causa de los cuadernos se inició en abril de 2018, cuando el periodista Diego Cabot se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para aportarle fotocopias de cuadernos que contenían las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, con el registro de los viajes que hacían supuestamente recaudando dinero entre empresarios.

En el marco de esa causa, se ordenaron detenciones que incluían a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner (en ese momento con fueros como senadora), a De Vido, Baratta, ex funcionarios y empresarios.