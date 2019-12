Fernández anunció un adicional de $5 mil para los jubilados y $2 mil para la AUH

En una entrevista televisiva el Presidente habló sobre el dólar, las retenciones al campo, las Pymes y el congelamiento de tarifas.

En una entrevista televisiva el Presidente habló sobre el dólar, las retenciones al campo, las Pymes y el congelamiento de tarifas. Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció un adicional de $5 mil en diciembre y enero para los jubilados que cobran la mínima. También anticipó que los beneficiarios de la AUH recibirán una suma extra de $2 mil en diciembre.

“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre”, dijo Alberto Fernández, en una entrevista con Telefé. Y agregó: “Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, sostuvo.

Además, precisó que empezará por Concordia, Entre Ríos, que es la ciudad que más pobreza tiene. “Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar $35 millones en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”.

Todo estará dentro del proyecto de ley denominado Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que ingresará mañana a la Cámara de Diputados, será tratado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves.

Tarifas congeladas

Fernández también anunció que, hasta el 30 de junio, las tarifas de los servicios estarán congeladas.

“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones”, dijo el jefe de Estado. “Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas, este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó.

Pymes en situación crítica

Las pymes “están en una situación muy crítica. Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado, dejaron de pagar impuestos y aportes”, dijo el Presidente y resolvió: “Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”.

Retenciones en el campo

Con respecto a las retenciones, Fernández señaló: “Las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero hoy las que se pagan son las que estaban dispuestas y esto es necesario aclararlo".

Y agregó: "Aspiro a que los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social donde podemos discutir todo. La gente del campo es muy importante y espero que puedan estar en esa mesa. Lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina”.

Compras en el exterior

El mandatario no esquivó hablar del impuesto del 30% para las compras en el exterior: “Hay que entender lo que ha pasado en la Argentina. Hoy se pueden comprar 100 dólares por mes porque lo dispuso Macri. Así quedaron las arcas del Banco Central. No quiero que se tome como provocación, solo quiero contar lo que nos pasa”.

“Argentina se quedó sin dólares. Entran si producimos y exportamos. Si además los pocos que tenemos se nos van en paseo de los argentinos estamos en un problema enorme porque los necesitamos para comprar insumos y producir”, aclaró.

Oficina Anticorrupción

Sobre el final de la entrevista que le brindó a Telefé Noticias, anticipó quién estará a cargo de la Oficina Anticorrupción: el ex fiscal Félix Crous. “Le dije que vamos a hacer que la OA deje de depender de presidencia, que opere con autonomía y se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer”.

También dijo que antes del viernes va a dar a conocer el nombre del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia.