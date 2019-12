Este año hubo menos pedidos de paradero por adolescentes

Este año se tramitaron 43 pedidos de paraderos en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), 17 casos menos que el año pasado —que fueron 60— según informó la jefa de la dependencia, Sonia Miranda. Además, la subcomisaria destacó que las edades de los menores que se ausentaron de sus hogares eran entre 12 y 17 años, y que “las que más se van de la casa son las chicas”.

Según Miranda, “la explicación de que se hayan reducido los pedidos de paradero puede deberse a que vemos mayor compromiso de parte de los padres”. Pero también contó que este año decidieron cambiar la forma de atender estos casos: “Antes los padres nos decían 'se fue mi hijo' y teníamos que armar un expediente por solicitud de paradero y después empezar la investigación. En cambio ahora, cuando nos refieren que uno de sus hijos se fue tratamos de indagar primero quiénes son sus amistades, dónde viven y los posibles lugares en los que suelen juntarse. Con esos datos salimos en el móvil con los propios padres a buscarlos y, en la gran mayoría de los casos, a las dos horas los encontramos. Entonces, cuando regresamos a la comisaría realizamos otro tipo de causa porque comunicamos la situación y deja de ser un pedido de paradero”.

La jefa de la Canaf señaló que “el hecho que hayan bajado los pedidos de paradero no quiere decir que los adolescentes no continúen con la actitud de irse de sus casas. Lo que pasa es que a esas denuncias las venimos manejando de otra forma para comprometer más a los padres”. Y aclaró que “continúan algunos casos de reincidencia como en años anteriores”.

Sobe los chicos y chicas que se ausentan más de una vez de su hogar, Miranda dijo que “sucede porque hay poca colaboración de sus tutores. Porque el día que el menor vuelve a casa nos dicen que van a cumplir con lo que pide el Juzgado, pero al mes o los dos meses vemos que el chico reincide ya que no volvió a la escuela o no cumplió con algún tratamiento psicológico. Eso indica que los controles no se aplican en esa casa”. Y agregó que la mayoría de quienes se van del hogar no está escolarizada.

Otro factor que generó alguna contención dentro de estas familias es la ayuda psicológica que brindan los profesionales de los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). “Con esa ayuda se han podido encaminar varias situaciones conflictivas entre padres e hijos”.

El subjefe de la dependencia, Martin Moyano, informó además que “en todo este año hemos tramitado 2.876 causas que incluyen situaciones de menores en conflicto con la ley como así también de violencia familiar, impedimentos de contacto, violencia escolar o violencia contra las mujeres. También los chicos que se encuentran en situación de calle o aquellos que ingresan a la comisaría por algún hecho ilícito”. En todas las situaciones Moyano explicó que “se le da informe a los Juzgados correspondientes que pueden ser el de Niñez y Adolescencia, los de Familia o los Contravencionales. En la mayoría de los casos, los jueces ordenan la restitución de los chicos a sus padres”. Antes, cuando algún menor protagonizaba un delito, quedaba detenido al menos 24 horas en la comisaría y se citaba al otro día a sus padres, “pero ahora el Juzgado de Niñez y Adolescencia fija una fecha para la audiencia y siempre ordena la inmediata restitución a sus padres. Ya no quedan detenidos aquí”.