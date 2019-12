Miss Universo: mensajes a favor del aborto y en contra de los femicidios

Este domingo la representante colombiana habló sobre el aborto en el concurso Miss Universo y recibió un fuerte vitoreo de la audiencia. "Tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad, para que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo y reproducción jamás ponga en riesgo nuestras vidas”, dijo Gabriela Tafur, una de las cinco finalistas del certamen de belleza.

El presentador del evento, Steve Harvey, le preguntó a Tafur en la gala sobre cuál consideraba que era el tema más importante en salud reproductiva femenina. Fue allí donde la concursante resaltó que lo más importante era lograr que las mujeres pudieran tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.

This is the Top 5 Q&A with... Colombia!#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/vE9Ca7LqtL