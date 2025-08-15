Trump y Putin negocian en Alaska un alto el fuego para la guerra en Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin iniciaron este viernes en Anchorage, Alaska, una cumbre a puerta cerrada que busca poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro, celebrado en la base aérea de Elmendorf-Richardson, comenzó cerca de las 11:30 de la mañana (hora local) con una breve aparición ante la prensa, donde ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema “Persiguiendo la Paz”.

A diferencia de lo que se había especulado, la reunión no es estrictamente privada: Trump y Putin están acompañados por sus principales funcionarios. El presidente estadounidense asiste junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial, Steve Witkoff. El líder ruso está respaldado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y su asesor de política internacional, Yuri Ushakov.

La agenda de la cumbre tiene como eje la negociación de un alto el fuego en Ucrania. Fuentes diplomáticas señalan que la delegación rusa buscará obtener concesiones territoriales en el este ucraniano como condición para frenar las hostilidades. Por su parte, Trump pretende incluir en el diálogo temas de defensa y posibles acuerdos de cooperación económica y comercial, en un momento en que la economía rusa enfrenta fuertes presiones por el costo prolongado de la guerra.

Aunque no se anticipa un anuncio inmediato, la expectativa internacional es alta, con la esperanza de que esta cita en territorio estadounidense pueda sentar las bases para un entendimiento que ponga fin a más de tres años de conflicto armado.