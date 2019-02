Transporte: buscan una salida tras la quita de subsidios

El sector padece grandes problemas luego de la decisión de Macri de no subsidiar el boleto de los pasajeros en la Argentina.

La quita de los subsidios al transporte por parte del gobierno nacional generó un efecto dominó. Empresas y usuarios se vieron afectados y, en este contexto, el Estado provincial busca una solución al conflicto que desató la decisión de la administración de Mauricio Macri.

Este miércoles se desarrollaron dos reuniones en las oficinas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de San Luis, en Terrazas del Portezuelo, donde el titular de esa cartera —Eduardo Mones Ruiz— fue anfitrión y encabezó cada uno de los encuentros.

En primera instancia, conversó con los miembros de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) San Luis: con el secretario general, Iván Piñeyro; el secretario gremial, Lucio Orozco y el secretario adjunto, Carlos Rivas. “Fuimos escuchados, empezamos a trabajar en forma conjunta para destrabar situaciones que afectan al afiliado; también para mejorar el vínculo con Relaciones Laborales. La idea es encontrar alternativas y llevar seguridad a los trabajadores”, sostuvo Piñeyro.

Los sindicalistas plantearon diversas conductas que toman las empresas y que afectan directamente al empleado, como suspensiones arbitrarias y distintas presiones. La premisa es que, en la nueva etapa que se pretende transitar, eso no ocurra.

“La política nacional perjudicó a los trabajadores, hizo un daño terrible. A los usuarios y al obrero. Todos somos pilares del transporte. Por eso tenemos que resolver juntos esta situación, cada uno debe aportar para resolver el problema”, agregó el secretario general de la UTA.

“Queríamos escuchar los problemas del sector, abrir el diálogo para trabajar en conjunto, de manera permanente y con mucha información para saber lo que ocurre”, afirmó Mones Ruiz.

A su vez, el ministro de Gobierno aclaró ante los sindicalistas que “la Provincia no ha recibido fondos del gobierno nacional para paliar esta situación y tampoco está contemplado que los recibamos. Es importante que el trabajador y la sociedad lo sepan, porque hay sectores que intentan confundir a la gente con la información”, subrayó el funcionario.

"Ante este presente tan complicada para el sector, no hay que olvidarse que los legisladores Claudio Poggi y José Riccardo votaron a favor de la quita del subsidio al transporte", recordó Mones Ruiz.

Renovación total

Luego del mediodía, fue el momento de la reunión con los propietarios de distintas empresas de transporte público de pasajeros. Específicamente, con Mabel Tyempertyopolos, de Transporte Polo; Miguel Baldoni, de Panamericana y Travel Sur; Rosa Gómez, de Line y María del Rosario; Raúl Sosa, del Grupo MR; Gonzalo Martínez, de Blanca Paloma; Juan Ocaño y Marta Sorsini, de Panaholma; Javier González, de Juana Koslay; y Roberto Pérez, de Zenitram.

Durante la charla, expusieron los distintos problemas que hoy enfrentan a raíz de la quita total de los subsidios por parte de la gestión de Macri. Hasta el 2018, recibían aportes por combustible, para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores y para mantener las unidades.

Eso se terminó y el actual escenario es complicado. El aumento de las tarifas en el boleto, la suspensión o despido de obreros y la reducción de frecuencias o recorridos son algunas de las decisiones que tomaron, fruto del difícil panorama.

Sin embargo, a la hora de buscar una salida grupal que contenga a usuarios, empresas y obreros, el sector privado le manifestó a Mones Ruiz un amplio respaldo.

Durante el diálogo pusieron sobre la mesa diversas propuestas para que sean analizadas en pos de una salida. Debatieron cuestiones relacionadas al precio del boleto, frecuencias, corredores, utilidades, gastos de mantenimiento, combustibles y la cuestión salarial.

Por eso, la idea del Estado puntano es que todos aporten la información que cada uno posee para analizar los pro y contras y, así, por consenso, hallar una solución definitiva. Desde la Provincia hay certeza de que, al convivir en un nuevo y complejo escenario, hay que revisar y cambiar muchos aspectos. Entre ellos pueden figurar las frecuencias, horarios, corredores y encontrar la manera más eficiente de hacer rendir los recursos.

Será una labor ardua, harán falta muchas reuniones, pero el diálogo está abierto y las ganas de sellar una solución estructural son grandes.