Córdoba: fue a pagar la luz con una carretilla repleta de billetes

Un comerciante de la localidad de Huinca Renancó, en la zona sur de Córdoba, eligió una original modalidad para protestar por los aumentos en la tarifa del servicio de electricidad. Fue a pagar la factura de 840 mil pesos con una carretilla llena de billetes de 100 y 200.

"Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, $840.000, todos billetes de 100, porque son los ahorros", le dijo el hombre a Cabledigital. Y destacó: "Es imposible pagar estos costos y, si se los trasladamos a la gente, no nos sirve".

El dueño de una carnicería local se justificó señalando que "no tengo maletín para traer tanta plata, así que la traigo en carretilla”. Vestía una remera blanca de su comercio, que en la parte de la espalda tenía una particular leyenda: “Cuando vaya a pagar la luz no diré nada, pero habrá señales”.

El comerciante se sumó así al reclamo de Fedecom para que se unifiquen las tarifas en toda la provincia: "Tenemos que buscarle una solución, queremos un precio justo porque Río Cuarto y Córdoba pagan mucho menos", sostuvo.

En medio de la protesta pacífica que eligió para captar la atención de la gente, señaló que están promoviendo la presentación de un recurso de amparo para pedir a la Justicia una resolución ante estos aumentos.

Tras la quita de subsidios, las facturas de energía eléctrica en Córdoba comenzaron a llegar con fuertes subas y algunos comerciantes se vieron sorprendidos por los montos.

El interior de la provincia resultó el más afectado, ya que en muchos pueblos y ciudades, las cooperativas trasladaron esos costos a los usuarios.