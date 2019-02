Los hipotecados UVA transitan por el borde de un precipicio

Lo que nació como una solución para que muchas familias de clase media pudieran acceder a su vivienda única, ahora se transformó en la pesadilla de miles de trabajadores y cuentapropistas que hace tres años creyeron en la promesa del presidente Mauricio Macri, cuando en abril de 2017 lanzó los créditos hipotecarios UVA. Esta nueva línea de préstamos a 20 y 30 años de plazo, se ajusta a través de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo valor evoluciona por la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculada por el Indec.

Después de la devaluación cercana al 50 por ciento que se dio en 2018, más el valor del 47 por ciento que alcanzó la inflación en ese mismo período y sumado a que los inmuebles están tasados en dólares, provocó que los precios de las casas sean cada vez más inaccesibles y que ese crédito ahora no resulte suficiente. Como si no fueran pocos los problemas, en noviembre del año pasado el coeficiente de variación salarial se ubicó 20,6 puntos porcentuales debajo de la inflación interanual y así unos 35.000 deudores quedaron en condiciones de renegociar con los bancos una expansión del plazo de repago de su deuda.

El contrato les permite una cláusula que ofrece ejecutar la extensión del crédito "gatillo", que puede utilizarse por única vez, cuando las cuotas aumentan 10 puntos porcentuales por encima de lo que se ajusta el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec. Ahora esos deudores pueden pedir una prórroga de hasta un 25 por ciento en el plazo de devolución, a cuotas mensuales un poco más bajas. Es decir, si una persona tiene un crédito a 20 años, puede solicitar devolverlo en 25.

Todavía no se desató una mora generalizada en los pagos de las cuotas mensuales, pero la delicada situación en la que han quedado muchos de los hipotecados ha causado una creciente inquietud, a punto tal que empezaron a organizarse en distintas ciudades para reclamar soluciones urgentes. Sobre todo porque en los últimos seis meses, las cuotas de los préstamos hipotecarios se incrementaron un 30 por ciento y durante el 2018 tuvieron un alza del 46,8. Es decir que experimentaron una suba interanual muy superior a los alquileres y al reajuste de salarios, que a octubre de 2018 se habían actualizado solo un 27,3 por ciento en 12 meses, según el propio Indec.

Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, informó que "luego de hacer un análisis con el Banco Central del impacto de la inflación en noviembre y de los 130 mil créditos dados, a 35 mil ya les impacta la cláusula 'gatillo' del 10 por ciento y estarían en condiciones de solicitar la prórroga". De acuerdo con las estimaciones oficiales, quien sacó un préstamo en agosto de 2017 de 1,3 millones de pesos (ese fue el monto promedio) a 20 años de plazo y una tasa promedio del 5 por ciento, ahora paga una cuota por unos 427 UVA mensuales. Esa cuota promedio inicial, en pesos, era de 8.475, pero ahora se convirtió en 14.004 pesos.

En caso de que alguno de los deudores decida hacer efectiva la cláusula “gatillo” tendrá más tiempo para devolver la cantidad de UVA que tomó prestada. Y la cuota actual caería entre 1.200 y 1.500 pesos, de acuerdo con estimaciones que hacen en Vivienda. Sin embargo, los propios bancos les advierten a sus clientes que extender el plazo también trae riesgos: "Si el crédito es de más de 15 años, no vale la pena ni siquiera hacerlo una vez, porque no baja significativamente la cuota y se expone a más inflación", informan los agentes de cuentas a varios de sus clientes.

Ahora la mayoría de los hipotecados se enfrentan a esta nueva realidad: seguir el ritmo de la inflación, con el consiguiente aumento sostenido de las cuotas mensuales u optar por bajar en un mínimo porcentaje esa mensualidad, a cambio de estirar el plazo y ver cómo la deuda crece de manera exponencial.

Autoconvocados

El movimiento nacional de personas afectadas por estos créditos se denomina “Hipotecados UVA Autoconvocados” y se formó en julio de 2017 con aquellos que fueron los primeros en entrar, debido a que ese grupo empezó a sentir mucho antes el fuerte aumento de las cuotas. Primero armaron una página en Facebook y luego un Twitter oficial (@HipotecadosUVA), y a medida que se iban sumando damnificados de diferentes provincias, decidieron formar grupos por grandes ciudades como Buenos Aires (CABA), La Plata, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata y Córdoba; y al resto de las localidades las agruparon en distintas sedes.

Hasta ahora se han registrado unas 4.000 personas en todo el país, aunque aclaran que no son todos porque muchos todavía no se han sumado o bien porque no se enteraron o lo están pensando. Las actividades que realizan en cada ciudad es peticionar ante los gobernadores, intendentes y legisladores. Por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires ya se entrevistaron con la diputada de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, y en el Congreso Nacional fueron recibidos por el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador) y el bloque del Frente para la Victoria. En ambos casos lograron que se presentaran proyectos para modificar la forma de actualizar las cuotas mensuales.

La idea del grupo es “presentar proyectos para alcanzar alguna solución y reemplazar la forma de ajustar la cuota mensual para que no sea por el índice de inflación y en cambio se haga en base a la variación salarial. O alguna otra alternativa, porque es el Gobierno el que tiene el gabinete económico con las herramientas legales para hacerlo. Nosotros no pretendemos darle las soluciones, pero sí acercarle algunas alternativas”.

En la provincia de Buenos Aires lograron restablecer una ley, que tenía los plazos vencidos, para impedir el remate de viviendas únicas. La Legislatura aprobó que se extendiera la vigencia por un año más. Y luego esa decisión la adoptó la provincia de La Pampa. En Mar del Plata se decidieron por las movilizaciones y todas las semanas participan de los 'ruidazos' contra los 'tarifazos'.