Créditos UVA: "Nunca en mi vida terminaré de pagarlo"

Ya en su cuarto mes de gobierno, Javier Milei tampoco brindó algún tipo de solución a los tomadores de créditos hipotecarios UVA. Esta modalidad fue lanzada durante la presidencia de Mauricio Macri y se actualiza de acuerdo a la inflación. Para quienes accedieron a este crédito, el panorama es desolador. El Diario contactó a Noelia Rossi, quien describió que el capital final que adeuda al banco pasó de $1.145.000 en 2017 a $37.000.000 este año. “Nunca en mi vida terminaré de pagarlo”, lamentó.

Tras un gobierno que anunció los créditos como una medida para acceder a una casa propia y otro gobierno, el de Alberto Fernández, que pasó sin pena ni gloria para los tomadores del crédito, el libertario Javier Milei, antes de asumir la Presidencia, ya había adelantado su postura de no intervención. A más de 120 días de iniciado su mandato, el Presidente cumplió con su palabra y los damnificados no tuvieron ninguna solución.

A pesar de que el dólar atraviesa una estabilidad, los créditos actualizan sus UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) por la inflación, por lo que las cuotas no se vieron disminuidas, sino que al contrario, aumentaron, y a su vez, incrementó la deuda final de los tomadores del crédito.

“Los créditos se indexan por el valor de la UVA que jamás se frenó o bajó; sube muchísimo todos los meses. En mi caso, la cuota pasó de subir de $8 mil a $10 mil por mes, a $18 mil a $25 mil por mes desde diciembre. Es una locura, porque mi sueldo no sube mensualmente esos valores, ni siquiera un alquiler te lo aumentan tanto. Y lo más triste es que el capital final se indexó muchísimo más”, resumió Rossi.

“Todo sigue igual, no hubo sesión para tratar los proyectos que habían propuesto en el Congreso, cambió el gobierno y no se habló más del tema de los UVA. Tampoco he visto que hayan salido más cautelares, a favor ni en contra. Supongo que también tiene que ver con que es caro iniciar medidas en la Justicia”, agregó.

“Debo 37 millones de pesos habiendo pagado religiosamente durante casi 7 años. Nunca en mi vida voy a terminar de pagarlo, jamás baja el capital”, remarcó. La última cuota que le debitaron el pasado 10 de abril fue de $230.000. Para comparar, el salario mínimo vital y móvil actual está en $202.800. “A eso hay que sumarle los $12.000 de mantenimiento de cuenta, más el seguro contra incendio, que es obligatorio”, aseguró.

Paula Hurtado, otra tomadora del crédito en la provincia, coincidió en los fuertes incrementos. “Los meses de diciembre, enero y febrero con 25% a 30 % de inflación obviamente que multiplicaron exorbitantemente las deudas e intereses que impactan sobre la cuota. La inflación de diciembre se reflejó en la cuota de febrero, la de enero en marzo, la de febrero en abril y así sucesivamente. Siempre fue y será así”, enumeró.

“Esto nos sucede con sueldos estancados y reducción de empleos en los sectores público y privado, adosado a los aumentos de los costos de vida debido a los incrementos de los precios de combustible, alimentos y tarifas de servicios básicos”, argumentó.

Para Hurtado, los créditos “son dolarizados, pero están camuflados en UVA”. “Después de problemas en 2021, se prohibieron los créditos en dólares. Pero los UVA hoy tienen el valor del dólar oficial. A partir del mes que viene, si no se levanta el cepo, será superior, incluso. Fue la manera que encontraron los bancos para no perder; creo que nunca se imaginaron que ganarían tanto”, describió.

En la página web del Banco Central puede verse el valor actualizado del UVA. Ayer, una sola unidad equivalía a $838,50 y en la misma jornada, el dólar oficial para la compra estaba en $847.

Otro punto que mencionó Hurtado es sobre las tasas de interés. “Hay tasas desde 4% hasta 12% y estas no son fijas, son variables. Los intereses también se calculan según el valor de la UVA, que aumenta diariamente. La inflación de marzo se fijó en 11%; la deuda, intereses y cuota aumentarán un 11%. Siempre seguirán aumentando. Si la inflación baja, las subas serán menores, pero seguirá subiendo”, detalló.

“Está llegando a un punto de que si pudieses vender la vivienda, lo haces a un valor igual o inferior a la deuda. Podés llegar a venderla y aún deberle al banco. Pronto les convendrá a los deudores comenzar a hacer tratativas con los bancos, demostrar voluntad de pago, exigir que no se debite más del 35% de los ingresos, que el sobrante de cada cuota lo pateen al final del crédito y ser un eterno esclavo del sistema financiero, y si la dicha es grande, cuando muera el deudor, el seguro de vida cubriría lo adeudado”, concluyó con amargura.