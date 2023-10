Créditos UVA: las deudas se han multiplicado más de diez veces

Tras más de cinco años de reclamos, los tomadores de créditos UVA para acceder a la vivienda verán el fin de mandato de otro gobierno nacional sin respuestas. Lanzados durante la presidencia de Mauricio Macri, establecían préstamos a través del índice UVA, que se ajusta de acuerdo a la inflación. Con un IPC en ascenso cada año, las cuotas y la deuda final de cada tomador se vieron incrementadas ostensiblemente. En la actualidad un proyecto de reforma está frenado en el Senado nacional. Aseguran que las deudas se han multiplicado más de diez veces.

“Sigo con una medida cautelar para que no me afecten más del 30% de los ingresos, pero aún no ha avanzado el juicio. Le consulté al abogado el viernes y me dijo que con suerte a mediados de noviembre iba a tener novedades del avance”, apuntó Noelia Rossi, una de las damnificadas en la provincia. Ella tomó el crédito a un costo de $1.145.000 en septiembre de 2017; el mes pasado su deuda llegó a los $15.000.000. Cada mes las cuotas aumentan varios miles de pesos.

En este contexto, con una pandemia de por medio, los tomadores realizaron diferentes acciones que no han tenido éxito. Hubo amparos colectivos y el gobierno nacional implementó medidas que ellos consideran insuficientes, como diferimientos de cuotas en el caso de la administración de Alberto Fernández.

La estrategia a la que más recurren actualmente son las medidas cautelares en la Justicia, para resguardar un mínimo de sus ingresos y que las cuotas no agoten sus recursos inmediatos. Sin embargo, el problema de fondo, que es el aumento de la deuda final del crédito, sigue sin resolución.

En las últimas semanas, existía un poco de esperanza entre los tomadores del crédito. Rossi detalló que el 28 de septiembre debía tratarse el proyecto de reforma del sistema, pero esto no ocurrió.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, sostiene el freno de las ejecuciones, un seguro de desempleo y un tope a la relación cuota ingreso. A la vez establece un nuevo índice atado a los salarios que coexistiría con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja la inflación minorista, aplicando el menor de los dos.

En el trabajo que llevó adelante en sus comisiones, el Senado había determinado un tope a la tasa de interés de un 3,5% y se estableció que los créditos debían recalcularse en forma retroactiva al 31 de agosto de 2019, aplicando la evolución del índice de salarios en lugar del CER. Finalmente, no fue incorporado en el orden del día del 28 de septiembre, la última sesión que tuvo el cuerpo.

Los hipotecados UVA, que detallan son más de 100 mil familias en todo el país, emitieron un comunicado en el que marcaron que buscan la aplicación del Coeficiente Casa Propia. Este es un índice de actualización de las cuotas para los créditos de Casa Propia y Procrear II, que tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

“Es imperioso que la Cámara de Senadores se ubique a la altura de las circunstancias del desafío que plantean estos tiempos de crisis aguda para la sociedad y sancione un proyecto de ley que ponga un punto final a la existencia de los créditos hipotecarios indexados por inflación”, sostiene el comunicado difundido el pasado 2 de octubre. “El momento es ahora. La economía del país se desliza hacia un abismo cuyas consecuencias provocarán que miles de familias terminen por perder sus hogares y con ello el sueño de la casa propia”, concluye.

