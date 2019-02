El PJ no aprobará el aumento del boleto sin conocer los números de Transpuntano

El Ejecutivo municipal envió el viernes al Concejo Deliberante un nuevo proyecto para el aumento del boleto de Transpuntano. Los ediles del bloque Frente Unidad Justicialista aseguraron que su voto será negativo porque "es poco transparente". Piden que la empresa les dé acceso a los estudios contables para saber cómo distribuyen el dinero que perciben. El nuevo valor propuesto por el intendente, Enrique Ponce, es de 22 pesos una vez que se apruebe y a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre subiría a 26 pesos. Esto sería un aumento total del 62 por ciento, una diferencia importante a la que se había pedido anteriormente, que fue del 85 por ciento con un boleto en primera instancia de 25,80 pesos y luego de 29,70 pesos. La sesión extraordinaria para tratar este nuevo proyecto será el martes y nuevamente el incremento podría ser rechazado debido a que el FUJ es el bloque que más miembros tiene (ocho dentro del cuerpo legislativo). Cabe recordar que el bloque de Luis "Piri" Macagno, Identidad Popular, se sumó oficialmente a las filas del FUJ.

Luego de la extraordinaria del 14 de febrero en la que los concejales no aprobaron el primer proyecto del año para readecuar la tarifa de Transpuntano, el Ejecutivo mandó otro importe que está por debajo del descartado. La aún presidente de la Comisión de Transporte, la concejal por el Frente Unidad Justicialista (FUJ) Ayelén Mazzina adelantó que su bloque no va a acompañar "ni este valor ni ningún otro, cuando las cosas no están en condiciones. Porque además de que no podemos acceder a los estados contables, vemos que las unidades no están bien. También queremos saber la nómina de empleados, el destino de los fondos, adónde va la plata. Ellos nos dicen que es para pagar los sueldos a los empleados y que la empresa se pueda solventar, pero hay cosas que no nos cierran".

Mazzina recordó que en la sesión pasada "se rechazó el aumento que pidieron del 85 por ciento en total y fue por varios motivos. Cuando ingresa el proyecto al Concejo, mientras lo estábamos estudiando, el intendente nos anuncia en una conferencia de prensa un boleto a 22 pesos, que es el que remite ahora. En ese momento nos preguntamos qué números sacó él para poder reducirlo así. Y en la reunión de bloques los presidentes me respondieron que el Ejecutivo municipal lo pone a 22 pesos y, el resto, para llegar a los casi 30 pesos lo pondría la Nación, esa fue la justificación verbal que me dieron".

"Ahí dijimos que no íbamos a aprobar ningún aumento hasta que no llegue el nuevo proyecto para poder evaluar realmente qué están pidiendo", comentó la concejal. Aseguró que cuando leyó el despacho que entró anteayer (por el viernes) al legislativo vio que "aún le siguen echando la culpa al gobierno provincial, algo que ya se explicó muchas veces", expresó en referencia a que los subsidios los quitó el gobierno de Mauricio Macri (socio político del intendente y hermano del presidente de Transpuntano, Carlos Ponce).

"Me parece de una bajeza total. Apenas nosotros rechazamos el aumento largaron un volante donde nos hacían responsables completamente de esta situación", contó.

Advirtió que el asunto del aumento del boleto y echarles la culpa por no tener los fondos para solventar la empresa es netamente "un tema político, independientemente de que la empresa no esté en condiciones, porque no lo está, sino pregúntenle a los empleados y a los usuarios. Las ruedas se salen, las direcciones no andan, no hay combustible ni aceite, no tienen las verificaciones porque no tienen personal especializado en el tema. Es decir, las personas que se encargan de la revisación técnica de los colectivos, para que todos los días puedan salir a la calle no son personas capacitadas en el tema. Pueden saber mucho por la trayectoria y la experiencia, pero no tienen un título que los respalde".