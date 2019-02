Ensalada "salada": el tomate duplicó su valor en una semana

Más de un puntano se sorprendió en los últimos días al ver el precio del tomate exhibido en los carteles de las verdulerías. Y es que en tan solo una semana este alimento aumentó entre un 100 y un 150 por ciento su precio, con un kilo que hoy se consigue a $50. En los locales dicen que el alza responde a las malas condiciones climáticas en las zonas productivas. Además, aseguran que también subieron la acelga y la lechuga. Esperan que en las próximas semanas los precios bajen un poco.

Marcelo Barroso, dueño de la proveeduría "El Señor de la Quebrada", contó que la semana pasada empezó a notar la suba y que el tomate pasó de costar $20 el kilo a $50. "Los proveedores nos dicen que es por las inclemencias del tiempo. Ha caído mucha piedra y no hay verduras maduras. Todo eso hace que el precio esté altísimo. Hoy no hay diferencia entre el perita y el redondo. Valen exactamente lo mismo", expresó.

Destacó que la poca producción que queda la están cobrando a precios exorbitantes. "La última vez pagué el cajón a $150 y hoy ronda los $900. He tenido que dejar menos cantidad porque no lo iba a vender", dijo Barroso preocupado, además destacó que hasta los mismos clientes se quejan por los valores. "La gente viene, consulta y directamente no se lleva nada. La mayoría intenta reemplazarlo con una botella del mismo producto triturado", dijo el dueño de la verdulería.

Según Barroso otras de las verduras que sufrieron aumentos fueron la acelga, la lechuga y la rúcula. "Un fardo de acelga valía $30 y ayer la pagué a $120. La suba es importante y esto nos afecta a todos", señaló. También precisó que no puede absorber los valores de las verduras porque los costos son altísimos. "Además del flete hay que sumarle el alquiler y empleados. A fin de mes son muchos los gastos. Esperemos que la semana que viene la situación comience a acomodarse", manifestó.

Algo no muy distinto sucede en "Fruta Show", su dueño, Claudio Lucero, expresó que se sorprendió al ver el precio del tomate. "Realmente nos tomó por sorpresa y más en esta época, que estamos en plena temporada", resaltó.

En su negocio el kilo hasta la semana pasada salía $25 y actualmente cuesta $50. "Da igual si es perita o redondo, las dos clases están en la misma situación. El cajón está alrededor de los $700. Es increíble", manifestó. "He tenido que disminuir mucho la compra porque no se venden y perdemos mercadería. La mayoría viene verde. Les faltan maduración y la gente no los compra. Los proveedores dicen que la causa son las tormentas y la piedra", contó Lucero, quien con aire esperanzador dijo que calcula que la semana que viene el precio se estabilizará. "Si hay en mayor cantidad el precio sin duda va a disminuir un montón. Tendremos que esperar", reflexionó.

Coincidió que las ventas han disminuido notablemente y que los clientes han cambiado su forma de comprar. "La gente lleva lo justo y necesario o trata de buscar otras opciones. Algunos lo reemplazan con una salsa. Otros en vez de llevar medio kilo como antes, optan por comprar solamente tres unidades", aseguró el dueño de la verdulería.

Al igual que en la proveeduría "El Señor de la Quebrada", la acelga también sufrió un gran incremento. "Antes el atado salía 50 pesos y hoy ronda los 100. Veremos qué es lo que pasa en estos días", manifestó su dueño.

Desde diciembre Juana Torrontegui, dueña de la verdulería "La Huerta", decidió armar bolsones de verdura y de esta manera ofrecerle otra opción a sus clientes. "Son los que más salen. Esto sirve para paliar un poco la situación económica. De fruta no lo puedo hacer porque no me dan los costos", comentó.

Sobre el precio del tomate, Torrontegui, indicó que el kilo de perita sale $50 y $58 el redondo. "El lunes pasado compre un cajón y me costó 450, volví el viernes y estaba a 690 pesos. Tratamos de acomodarnos pero no, muchas veces se hace difícil", destacó. "Los clientes buscan las ofertas de la semana, y si pueden, llevan dos o tres tomates. No mucho más que eso", dijo la dueña.