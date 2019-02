Una adolescente denunció a su padre y a un vecino por abuso

Los hechos ocurrieron cuando tenía 7 años, actualmente tiene 14. La denuncia fue hecha en enero.

“Ellos andan como si nada”. Esa es la impotencia que invade a uno de los cuatro hermanos de una chica de 14 años que el 14 de enero denunció que fue abusada por un vecino en presencia de su padre cuando ella tenía tan solo 7 años.

La menor relató, a través de su perfil de Facebook: “Fui víctima de violación, por el amigo de mi papá. Y la parte más difícil que me toca contar es que en todo momento él estuvo presente (cuando ocurrió el hecho)”, aseguró la víctima.

“Fueron muchos años de dolor, donde el miedo y las inseguridades me atraparon y nunca pude hablar. Fueron años de terapia y de pastillas para poder dormir. Nunca pude contar la verdad hasta que llegó un día que pude hablar”, narró la adolescente.

Aprovechó para agradecer a quienes le creyeron y la siguen ayudando con todo el proceso. “Entregué todo a manos de la Justicia. Me realizaron una Cámara Gesell donde me hicieron muchas preguntas y salió bien el informe que mandó la psicóloga. También me hicieron un test de dibujo. Me explicaron que es un proceso largo, pero no voy a tener paz hasta que vea a los VIOLADORES presos como corresponde. Tengo miedo, no puedo salir a ninguna parte de este pueblo (Tilisarao) porque no me siento segura. Le pido a la Justicia que no sea lenta, que se apure más allá de que esto lleva tiempo, no tengo paz”, pidió la joven.

La menor decidió contar apenas un fragmento de una “historia que es más larga”. “Quiero que se sepa. No quiero ver a esas dos personas sueltas, no quiero que hagan más daño. Me lastimaron a mí y no voy a permitir que lastimen a otra más”, concluyó.

El hermano de la víctima, entrevistado por El Diario, explicó que su hermana contó en diciembre lo que le había pasado. “Dos días después de la Cámara Gesell ella decidió hacerlo público en sus redes sociales y si lo quiso así nosotros la apoyamos. Fue como un descargo del dolor que ella sentía”, dijo.

Dijo que si bien su hermana recordó que los abusos comenzaron cuando ella tenía 7 años él no sabe cuándo habría sido el último, en caso de que hayan ocurrido más de una vez. Lo que sí señaló es que ocurrió u ocurrieron en momentos que el hombre se llevaba a la niña durante horarios de visita, dado que su madre y el hombre están separados desde hace muchos años.

En total son cinco hermanos, los tres primeros hijos de un primer matrimonio y los dos más pequeños, fruto de la relación de su mamá con el ahora investigado.

El joven fue reservado en cuanto a los detalles de los abusos. Solamente indicó que “se daban por parte de un vecino de la localidad con la presencia del padre de mi hermana. Ellos son amigos. El abusador trabajaba o trabaja en un taller de quien era mi padrastro. Lo que no queda en claro es si él tuvo participación o no. Eso se investigará a medida que vaya avanzando la causa”.

Dijo que la postura de la familia es preservar la identidad de los acusados para resguardar la de su hermana. Además contó que tres días después de que realizaron la denuncia, los acusados fueron notificados de una medida de restricción recíproca y provisoria por 180 días que la jueza de Familia y Menores de Concarán, Natalia Giunta, estableció que se cumpla tanto entre la víctima y los abusadores como en la familia de la menor.

El joven resaltó que el padre de la víctima “constantemente incumple la orden de restricción". "Les envía mensajes tanto a mi hermana como a su otro hijo. De hecho, a mí también me ha escrito y a mi hermano mayor, que vive en Córdoba, también. Intenta entablar algún tipo de comunicación pero no ha recibido ninguna respuesta de parte nuestra porque todo eso de inmediato se denunció”.

El joven sostuvo que con los resultados de la Cámara Gesell el juzgado Penal ya debería haber tomado medidas. “Por ejemplo aún no han citado a declaración indagatoria a ninguno de los acusados”, concluyó.