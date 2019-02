Aseguran que en San Luis no hay focos de langostas

A pesar de las similitudes, las langostas y las tucuras no son lo mismo. El llamado de un productor generó una falsa alarma que movilizó a los técnicos de Senasa y a los del Ministerio de Producción para conocer si existían focos de langostas en Quines donde estaba ubicado el establecimiento, que es la zona endémica de la provincia. Los técnicos pudieron determinar que había presencia de tucuras pero que no causaban pérdidas económicas para el productor al que le recomendaron realizar los controles sanitarios con un técnico. Además encuadrados en el Plan de Contingencia para la prevención de la langosta, corroboraron que no se habían formado mangas que son las que causan los grandes daños y que recorren grandes distancias.

Desde octubre ambos organismos realizan los monitoreos correspondientes para la prevención de la langosta en el norte de la provincia. "La tucura y la langosta causan diferentes daños. La langosta forma mangas que rápidamente destruyen todo a su paso por lo que se creó el Plan de Contingencia. En el caso particular del productor que llamó al ministerio, detectamos que había algunas langostas en edad adulta pero que no representaban un peligro para los cultivos. En cuanto a la tucura observamos una gran población por lo que le recomendamos realizara los controles sanitarios correspondientes con el asesoramiento de un técnico", detalló la funcionaria de la cartera ministerial, María Rodríguez quien agregó que no existen focos en la zona norte de San Luis.

Rodríguez relató que a partir de que se comunicó el dueño del establecimiento ubicado en Quines, con Senasa tomaron la determinación de viajar hasta el lugar y conocer cuál era el estado, sobre todo de la langosta, que es el plan al que están abocados el Gobierno de la Provincia y el organismo nacional, en un trabajo conjunto. "Es una zona en la que se cría langosta. Es por ese motivo que fuimos y constatamos que lo que el productor observaba en su campo, fuera tucura y no langosta". Al llegar al lugar el dueño les comentó que había sufrido la pérdida de pastizales. Los técnicos no lo pudieron corroborar, ya que en el momento en el que sucedió, hace un mes atrás, no estaban en el lugar.

"Es una plaga que se mueve muy rápido por lo que es fundamental que los productores llevan un monitoreo que determine los niveles de daño con los controles pertinentes", contó la técnica del ministerio que agregó que la langosta está declarada como plaga nacional a diferencia de la tucura que es un insecto como cualquier otro que puede presentarse en los cultivos y que debe ser atacado por los productores. Rodríguez analizó los motivos por los que puede ser que las poblaciones de tucura hayan aumentado "Las elevadas temperaturas son las que aumentan los riesgos de presencia del insecto en los campos. Esta campaña ha tenido condiciones climáticas propicias que ayudaron a ver más tucuras en las cercanías de los cultivos".

A nivel país

Senasa detectó durante la realización de monitoreos los primeros nacimientos de tucura quebrachera, Tropidacris collaris en Salta. La situación podría repetirse en Santiago del Estero, Chaco y Córdoba en las próximas semanas donde se hallaron insectos en el estadio previo al nacimiento. El Senasa informó en un comunicado que mantiene la vigilancia permanente y el estado de alerta por la posible reaparición de la langosta sudamericana.

Las acciones realizadas por el Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa indican una dispersión hacia regiones atípicas para la especie Tropidacris collaris como las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

Por otro lado, se hallaron poblaciones importantes de Staurorhectus longicornis, especie conocida como tucura de antenas largas que puede ocasionar daños en pasturas, en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Córdoba, La Rioja.

Las detecciones son el resultado del trabajo conjunto de instituciones público-privadas del sector y de las denuncias ante el Senasa que realiza la población en general, productores, entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y asociaciones de productores.

Ante las 52 denuncias recibidas desde diciembre de 2018 a la fecha, los técnicos visitan los lugares para analizar la situación y coordinar acciones para su rápido control con el fin de evitar la dispersión de estas plagas.

También se brinda información a la población sobre su avance y daños que pueden ocasionar a la vegetación autóctona y cultivos de importancia económica.

"Es importante que todo productor y público en general ante la detección de langostas o tucuras dé aviso a través del 0800-999-2386, por correo electrónico a acridios@senasa.gob.ar o bien a través de la aplicación Alertas Senasa. En San Luis se podrán comunicar con la Autopista de la Información, Ministerio de Producción.