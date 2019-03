Tordos y golondrinas: podaron los plátanos de la calle Lavalle

Al parecer, el calvario que viven los vecinos y comerciantes de la plaza Pedernera podría llegar a tener fin. Ayer podaron los plátanos que están distribuidos sobre la calle Lavalle, donde convive el mayor porcentaje de golondrinas y tordos. La medida fue un pedido de los residentes que ya no soportan el olor de las heces de las aves.

"Esperemos que las cosas mejoren. La poda es una respuesta a todos los reclamos que hemos presentado en el Consejo de Medio Ambiente, y puede ser que al fin llegue la solución a este tema que nos tiene tan mal", expresó Mario, encargado de uno de los locales.

Desde las 9, un equipo de podadores e hidrogrúas, cortaron el tránsito en el trayecto de Lavalle entre León Guillet e Hipólito Yrigoyen.

Durante unas tres horas se enfocaron en los once plátanos que cubren toda la cuadra.

Francisco Alcalde, coordinador técnico de la Secretaría Municipal de Espacios Verdes, e integrante del Consejo Asesor de Medio Ambiente, explicó: "Fue una poda de limpieza, se modificó el ambiente donde se sientan las aves. Principalmente allí conviven las golondrinas. El láser que se viene utilizando no logra espantar a las aves ya que era difícil penetrar a estos árboles debido a esa frondosidad", dijo el ingeniero y destacó: "Lo que va a permitir este trabajo es que el número de aves que convivía en los plátanos, va a ser mucho menor".

Además las cuadrillas lavaron las veredas de la plaza Pedernera. Aunque el panorama parecía mejorar, hubo quejas de algunos de los pocos transeúntes que pasaban por el lugar, ya que el resto de la poda había quedado en las veredas.

Durante los primeros encuentros del consejo con los comerciantes, la Comuna se negaba a podar los plátanos porque aseguraban que "no era la época", pero el malestar de los vecinos logró que la medida se pusiera en marcha. "No es el mejor momento pero lo hacemos en función de la situación que se está viviendo. En este momento el árbol está guardando la reserva en sus raíces por lo que no debería tocarse mucho pero teniendo en cuenta que genera muchos inconvenientes, debimos hacerlo", dijo Alcalde.

Los comerciantes están esperanzados y creen que el panorama puede llegar a cambiar. "Desde el 15 de enero que estábamos esperando una mínima solución, el tiempo perdido y las ganancias, ya no se pueden recuperar pero nos queda tener la esperanza de poder revertir la situación. Ya con el trabajo que hicieron esta mañana (por ayer), se va notando un poco los cambios", añadió Mario.

Otras herramientas que la Comuna aplicará para combatir a los tordos y golondrinas, serán reflectores y la aplicación de un repelente. "Esta semana, la Unidad Ejecutora, se encargará de instalar las luces Led que estarán debajo de los árboles, y que servirá para molestar a las aves. Al igual que el material que usará para limpiar los ejemplares, Medio Ambiente utilizará un repelente que es inocuo tanto para las aves como para las plantas y los vecinos", aseguró.

Por último, el coordinador técnico comentó que por ahora no planean podar más ejemplares".