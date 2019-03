Se fueron la mayoría de los tordos; llegaron golondrinas

La invasión de aves en el centro mercedino sumó un nuevo capítulo. En el Municipio aseguran que el láser cumplió su objetivo y logró ahuyentar a la mayoría de los tordos y estorninos. Pero hace unas semanas, una bandada de golondrinas comenzó a sobrevolar la plaza Pedernera, se apoderó de la copa de algunos árboles y bombardeó de excrementos el espacio verde. Ahora, analizan la posibilidad de utilizar un repelente para combatir la nueva plaga.

Anteayer, el Consejo Asesor de Medio Ambiente tuvo su primera reunión del año. El ente, conformado por las áreas municipales, instituciones y profesionales vinculadas a la temática, se abocó especialmente a analizar los resultados de las medidas que implementaron hasta el momento y a buscarle una explicación al supuesto regreso de la especie que había sido expulsada.

En esa reunión, y gracias a los informes que presentaron las diferentes comisiones, lograron dictaminar que la mayoría de las aves que ahora circulan por la plaza no son tordos, sino golondrinas. "Con el láser que colocamos se logró la erradicación de prácticamente toda la primera especie, pero ahora tenemos un nuevo problema. Sobre todo porque sus heces tienen un olor mucho más fuerte", reveló Igor Ziganovsky, responsable del Programa Medio Ambiente de la Comuna.

El funcionario dijo que aún no tienen certezas sobre los motivos por los que las golondrinas empezaron a frecuentar el centro, ni tampoco sobre su lugar de origen. Sin embargo, contó que desde la terraza de un hotel vecino pudo divisar que "llegan desde distintos puntos", como La Ribera, la Zona de Actividades Logísticas o la Universidad Nacional de San Luis.

Marcos Santana, uno de los integrantes de la empresa que brinda el servicio de ataque a las plagas, explicó que la efectividad del sistema láser que colocaron en setiembre del año pasado "depende de la especie" a tratar. Por eso, señaló que en el caso de los tordos y estorninos "hubo una reducción muy significativa, pero siempre hay un porcentaje resistente. Además, hay mucha frondosidad en los árboles y no dejan penetrar la luz. Son ciertos detalles a mejorar, por lo que vamos a ver si en unos días o en el invierno pueden hacer una poda más grande".

Lo que no han podido determinar aún es si el sistema tiene algún efecto en las golondrinas, sobre todo después de haber modificado el patrón de la dirección y la frecuencia del barrido de luz hace pocos días.

Por ello, una de las alternativas que analizan es aplicar un tipo de feromonas que actué como repelente. "Ya me contacté con una empresa que vende estos productos y me van a mandar la inscripción a Senasa y otras documentaciones para corroborar que el líquido no es tóxico y que no genera efectos adversos en las personas ni en los animales. Todo eso lo vamos a presentar el jueves en la próxima reunión del Consejo Asesor, y si lo aprueban definiremos cuándo y cómo lo colocamos", anticipó Ziganovsky.

En el caso de que la comisión avale el uso del líquido, la plaza deberá quedar totalmente evacuada de personas y la pulverización tendrá que realizarse desde arriba hacia abajo. Por eso, el funcionario dijo que una posibilidad es utilizar una grúa y un equipo de alta potencia para rociar la copa de los árboles y evitar que el producto se volatilice con el viento.

Aunque solo han tomado entre ocho y diez de las plantas, las golondrinas ya han dejado su huella en la plaza y sus alrededores. La secretaria de Espacios Verdes del Municipio, Virgina Scally, informó que la cantidad de excremento que hay en el suelo aumentó notablemente desde el 17 de enero hasta la actualidad, según un muestreo que ellos realizan. "Pasamos de detectar tres o cuatro heces por metro cuadrado, a superar las 150 en cuestión de unos pocos meses", dijo en el día de la reunión.

Por eso, evalúan cómo mantener la limpieza sin que el agua con la que baldean haga emerger un olor nauseabundo que molesta a los vecinos, a los comerciantes y a los transeúntes que pasan conteniendo la respiración.