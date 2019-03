Hoy comienza la Fiesta Provincial del Teatro

Unipersonales, danza, dramas y un infantil animan la reunión que consolida a Merlo como plaza teatral.

Entre los grandes atractivos que tiene la Fiesta Provincial del Teatro, que comienza hoy, la variedad de las historias que se contarán en los escenarios es el más interesante. Villa Mercedes -con cuatro salas entre las que se destaca la recién inaugurada "Portal 271" que recibirá doce obras hasta el domingo- tendrá un panorama de la actividad provincial y la posibilidad de ver a todos los teatreros en plena acción.

Otra buena noticia que entrega la grilla de obras en competencia es el surtido de técnicas y opciones: en el certamen hay unipersonales, comedias, experimentación de danza teatro, infantiles y dramas que conformarán lo dicho: variedad como primer llamador.

En rigor, la fiesta comenzó el viernes y el domingo de la semana pasada con la presentación de dos obras invitadas, galardonadas en la edición del año pasado. La competencia formal dará inicio hoy con "Martín Fiero", el unipersonal de Diego Gatto en el que parodia el clásico gauchesco, y "Maté a un tipo", la obra que tuvo un módico éxito en sus presentaciones en Villa Mercedes. Para completar la jornada inicial, la organización programó una función de "Verano en Tennesse", la ganadora del año pasado.

Mañana la competencia tomará calor con "Terapia", una sorpresa llegada de Merlo; "Cristales", del TEA; "Mechanisch", la nueva propuesta de danza del inquieto Gabriel Rodríguez y "Vientos rojos", otra obra con las coreografías como eje y con la notable Mabel Dai Che Chang como directora, autora y protagonista.

El único infantil en competencia ("Las andanzas de Juancito el zorro") es una adaptación que Mariana Gómez Calcerrada hizo sobre el cuento de Polo Godoy Rojo que se verá el sábado a las 19. Ese mismo día será el turno de la siempre candidata "Marathon" y de "La terrible opresión de los gestos magnánimos", que tiene también el rótulo de posible ganadora por la presencia de su director, el experimentado Alberto Palasí.

En el día de cierre se presentará "Justo Daract", la capitular obra que mostrará Luis Palacio, quien viene de ganar el año pasado con "Verano en...", "Palabras de papel", la esperada creación de Rocío Pájaro que narra tres cuentos de tradición oriental y finalmente "Dementes", un drama sobre la locura dirigido por Paula Andrés.

Una de las conclusiones previas de la Fiesta es la consolidación de tres ciudades como polos teatreros en la provincia: San Luis, que aporta tres piezas; Villa Mercedes que suma una más y la grata sorpresa de Merlo, que con cinco propuestas es la localidad con más representantes en competencia.

En paralelo a las obras, durante los días que dure la fiesta habrá seminarios y charlas dictadas por actores de la provincia.

Obras - Resumen argumental

EL MARTÍN FIERO (MERLO, SL) – COMEDIA (ATP) – 50 MINUTOS

AUTOR: DIEGO EZEQUIEL GATTO

DIRECCIÓN: GERARDO BAAMONDE, DIEGO GATTO

Un gaucho es reclutado forzosamente para servir en un fortín e integrar las milicias que luchaban defendiendo la frontera argentina contra los indígenas, dejando desamparada a su familia. Durante años sufre penurias hasta que decide escapar. Al volver, su rancho se encuentra abandonado y se entera por un vecino que su mujer se ha ido con otro y ha abandonado a sus hijos que también han desaparecido. Esta desdichada realidad hace que Martín Fiero salga en busca de sus pequeños y frecuente las pulperías, se embriague, se convierta en un gaucho matrero perseguido por la policía.

MATÉ A UN TIPO (VILLA MERCEDES, SL) – DRAMA (ADULTOS) - 55 MINUTOS

AUTOR: DANIEL DALMARONI

DIRECCIÓN: FABIO FIORA. ASISTENTE DE DIRECCIÓN MARISA AGUIRRE.

Ernesto mató a un tipo que le robó el turno en el cajero automático. Ya en su casa, se lo cuenta a su mujer Marta. Luego de la sorpresa inicial, Marta y su hija Julieta lo encubren.

Ernesto continúa en una escalada de asesinatos a desconocidos. Tanto Marta como Julieta se sienten desbordadas. Deciden que Ernesto haga terapia. Programan una sesión familiar en casa. Durante un juego de roles en la terapia, Julieta confiesa los crímenes. Ernesto asesina al doctor, y mientras Marta planea como deshacerse del cuerpo, sale de escena para volver con el cuerpo de Julieta a quien acaba de matar.

DEMENTES (VILLA MERCEDES, SL) – DRAMA (ADULTOS) – 50 MINUTOS

AUTOR: RUBÈN GROUSSET Y PAULA ANDRÈS

DIRECCIÓN: PAULA ANDRÈS

¿Cuántos consideran que el sueño del demente o las imágenes que lo acosan, son algo más que una ensalada de palabras?

"Somos lo que somos, no en lo que nos convierten, nacemos, crecemos hasta convertirnos en esto, despojos, monstruos, fieras o títeres sin sentido, ni destino... Todos vienen acá buscando salvación o solución, lo que no saben es que de este lugar no sale nadie..."

El encierro. La locura. El abandono. Historias sosegadas, en un aislamiento sin tiempo.

LA TERRIBLE OPRESIÓN DE LOS GESTOS MAGNÁNIMOS (SAN LUIS) – COMEDIA NEGRA (ADULTOS) 85 MINUTOS

AUTOR: DANIEL VERONESE

DIRECCIÓN: ALBERTO PALASÍ

Para formar una familia Beltrán necesita una mujer (Paulina) y buenos gestos para el entendimiento adecuado. Aurora necesita saber qué pasó con su madre. Paulina está decidida a explicárselo, pero Beltran tiene que buscar las expresiones y el momento oportuno. Un tratado de buenos modales para una familia moderna y ensamblada. Lo importante no se dice, de lo que hay que hablar, no se habla. Decir la verdad cuesta tanto, que es desaparecida.

VIENTOS ROJOS (MERLO, SL) – TEATRO DANZA (ADULTOS) – 40 MINUTOS

AUTOR: MABEL DAI CHEE CHANG

DIRECCIÓN: MABEL DAI CHEE CHANG

ACERCA DE LA OBRA



“Solo con apenas dos elementos: poncho y sombrero. Cuerpo y objeto se fusionan y de la síntesis surge una sucesión de figuras que sorprenden al ojo del espectador y estimulan sin parar su imaginación. Las criaturas que pueblan el mundo de la obra: mundo de caballos y pájaros, monstruitos y gigantes, víctimas crucificadas y mujeres plenas de vitalidad”.

“Esta magnífica intérprete, Mabel Dai Chee Chang, actúa en una particular obra, especie de baguala que estremece y penetra a fondo en la sensibilidad”. Silvia Gsell (La Nación).

TERAPIA (MERLO, SL) – COMEDIA DRAMÁTICA (ATP) – 50 MINUTOS

AUTOR: MARTIN GINER

DIRECCIÓN: DANIELA SAGARDOY

Dos hombres que viven en la calle, cada tanto pasan por una situación particular. En la que uno de ellos se despierta perdido mentalmente y el otro adopta un personaje para traerlo de vuelta a la realidad. Identidades inventadas, situaciones desencadenantes tristezas y una forma desopilante de volver al eje. Luego del terrible hecho que puede terminar con esta familia que se ha elegido, todo vuelve a la normalidad y el amor triunfa y se fortalece.

MECHANISCH (VILLA MERCEDES, SL) – TEATRO DANZA (+15) – 40 MINUTOS

AUTOR: GABRIEL OSVALDO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN: GABRIEL OSVALDO RODRIGUEZ

Mechanisch, es una obra de danza- teatro que busca hacernos reflexionar sobre la idea de adoctrinamiento y sistematización de cuerpxs a través de una experiencia sensorial.

PALABRAS DE PAPEL (VILLA MERCEDES, SL) – NARRACIÓN ORAL (ATP) – 40 MINUTOS

AUTOR: ROCIO PÁJARO/VRENI SCHINDLER

DIRECCIÓN: ROCIO PÁJARO

"Palabras de papel" es un unipersonal en el que se narran tres cuentos de tradición oriental, reivindicando el encuentro, la reunión y la tradición de contar; interpelando al espectador con elementos tan simples como bellos.

Superponiendo papeles calados, entre luces y sombras, se van tejiendo las historias; intentando construir un momento mágico y profundo que invite a conectar con el imaginario.

LAS ANDANZAS DE JUANCITO EL ZORRO (MERLO, SL) – COMEDIA (ATP) – 50 MINUTOS

AUTOR: POLO GODOY ROJO

DIRECCIÓN: MARIANA GOMEZ CALCERRADA - VERÓNICA ZANONE

Polo Godoy Rojo, maestro rural y poeta del Valle del Conlara, rescató historias de la tradición oral y las llevó al papel en la forma de relatos y teatro infantil. Los protagonistas son un zorro, un gato montés, un tigre, un peludo y un pastor, personajes que humanizados, reflejan estereotipos de la conducta humana.

Recurrimos a los recursos del clown, mimo, acrobacia, canto, susurro, kawa para llevar a escena estas fábulas que son deleite de grandes y pequeños por la universalidad de su lenguaje escénico, sus modismos y la identificación que siente el público con los personajes.

MARATHON (SAN LUIS) – GROTESCO (ADULTOS) – 75 MINUTOS

AUTOR: RICARDO MONTI

DIRECCIÓN: MARCELA ARAVENA

La acción de Marathon transcurre en 1930. Se trata de uno de aquellos concursos de baile y de resistencia usuales en la época, pero exasperados por la pesadilla y los gestos extremos. Hay varias parejas participantes; un animador cuya figura es miserable y todopoderosa a un mismo tiempo, larva y demiurgo; un guardaespaldas, que hostiga y castiga. Nadie sabe cuál es el premio pero los impulsa su propio deseo.

CRISTALES (SAN LUIS) – COMEDIA DRAMÁTICA (ADULTOS) – 70 MINUTOS

AUTOR: RUBÉN GONZÁLEZ MAYO

DIRECCIÓN: RUBÉN GONZÁLEZ MAYO

Es una propuesta de reflexión familiar sostenida por la falta de un espacio interno-externo que los contenga. Los personajes mantienen una relación abismal en cuanto a sus propios intereses; los lazos emotivos se cuelan en búsquedas y recuerdos, perdiendo de esta manera, el encuentro con el otro y a la vez, imposibilitarse del mismo; es un boicot permanente de los estados de bienestar, llegan sin saber cuándo tienen que partir o dejar, mantienen certezas que luego se diluyen en profundas dudas. Es el reflejo de una familia en plena decadencia que sostiene la caída.

JUSTO DARACT UNA SERIE DE TEATRX (MERLO, SL) – COMEDIA (JOVENES-ADULTOS)

90 MINUTOS (2PARTES)

AUTOR: LUIS PALACIO

DIRECCIÓN: LUIS PALACIO

Una historia que consta de dos partes que cuentan la historia de los habitantes de un pueblo llamado Justo Daract. Las dos partes entrelazadas aunque no sucedan en el mismo contexto temporal.

Parte 1-Lobo y cordero:

El talentoso trío Sistema Solar sueña con pasar los límites de su pueblo. Una Maestra con una hija trastornada que intenta controlar toda la situación a su conveniencia.

Parte 2-En el país de los ciegos:

Un Camionero busca a su hijo desaparecido. El intendente buscando a su hija que se ha fugado. La reina del pueblo y La amiga en su gira por el reinado de la primavera.