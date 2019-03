Finalizó la obra que llevará el gas natural a El Trapiche

Después de varios años y muchas idas y vueltas, por fin todo parece encaminarse para que El Trapiche y vecinos de localidades cercanas tengan gas natural en sus viviendas. Con la conexión troncal ya finalizada y habilitada, ahora comenzó la etapa de documentación en Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para que dé el visto bueno al proyecto técnico y el Gobierno de la Provincia pueda iniciar la construcción de la red de distribución domiciliaria. Aseguran que la obra se dará en dos tramos, beneficiando inicialmente a más de 800 vecinos.

En el Ministerio de Obras Públicas explicaron que tras finalizar la obra de gas para El Volcán, el Gobierno decidió extender las tareas para beneficiar a los habitantes de Estancia Grande y Virorco, además de El Trapiche. "Nosotros ya hicimos toda la troncal hasta ahí y en la puerta de esa localidad tenemos la cañería de alta presión lista para distribuir. Ahí se construirá una cámara de regulación de presión y la red de distribución domiciliaria, por la cual llegará el caño a la puerta de cada casa", indicó Norberto Gómez, jefe de Programa Infraestructura Energética.

Los trabajos para llevar a cabo la obra se extenderán por 210 días corridos. Sin embargo, primero falta cumplir con un paso. "En este momento están todos los papeles en Enargas, que es el que habilita las trazas y el proyecto técnico. Es algo que lleva bastante tiempo y calculamos que las obras podrían empezar en junio, pero no queremos asegurar nada porque si Enargas encuentra alguna observación, vuelven todos los papeles para acá", manifestó Gómez de forma cauta.

Más allá de esta etapa burocrática que tiene que transitar el proyecto, en El Trapiche ya se ven las sonrisas, porque están un poco más cerca de un sueño muy anhelado. "Hay una gran alegría por parte de los vecinos de todo el Circuito Serrano. Es una obra muy esperada y ansiada por todos, sobre todo en El Trapiche, porque hace muchos años que venimos con las ganas de tener gas natural", indicó Marcelo Páez Logioia, intendente de la localidad.

Luego recordó que la iniciativa para que la localidad tuviera el servicio la había iniciado Alberto Rodríguez Saá en 2008, cuando también era Gobernador de San Luis, con el inicio de la obra del troncal central. "Eso se paró porque la Nación no nos daba la factibilidad del insumo del gas en sí. No la teníamos por la gran emergencia energética que venimos teniendo desde hace muchos años. Sin la provisión, por más que tengamos la obra, es imposible que el gas llegue. Es como si en casa tenemos toda la instalación eléctrica, pero sin energía", ejemplificó.

Esa situación de tener tan cerca, pero a la vez tan lejos el gas natural, generó mucho malestar en los vecinos a lo largo de los últimos años. Otra localidad que sufrió lo mismo fue Juana Koslay que llegó a tener frenada la construcción de 23 ampliaciones de la red por no tener la aprobación de la distribuidora.

El jefe de Infraestructura Energética detalló que la obra está prevista en dos etapas: "La primera beneficiará a unos 900 vecinos y luego esto se extenderá a la totalidad de la localidad".

El intendente de El Trapiche agregó: "En esta instancia incluye a El Trapiche, sobre todo en el ingreso, en los barrios Los Altos, El Bajo, el loteo de Ojeda, que es por donde pasa el troncal central hasta la salida del límite con Estancia Grande, por la ruta que va a Virorco. La idea es que a futuro esto se siga extendiendo a La Florida, Río Grande y otras localidades hasta completar todo el Municipio".