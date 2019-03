Nuevas aventuras animadas con espadas y escudos

Por Branko Aime

Pokémon es la segunda franquicia de videojuegos más grande del mundo, sólo superada por Mario Bros, todo un ícono en el mundo de las consolas. Actualmente, el juego que hizo famoso a Pikachu tiene bajo su manto 76 versiones, 30 de las cuales se conocen como parte de la “saga principal”. Los números hablan solos, la franquicia lanzó su primer juego un 27 de febrero de 1996 en Japón y consiguió que ese día se celebre anualmente como “Pokémon Day”, una jornada donde los fanáticos recuerdan a los personajes, las tramas y todo lo relacionado con el videojuego. Desde entonces, la saga se expandió a un animé que sigue en emisión desde hace 22 años, un par de decenas de películas, un juego de cartas y miles de productos licenciados que se vende de a millones. Su juego de celulares fue un éxito internacional que llegó a las mil millones de descargas a nivel mundial y revitalizó la saga en personas que crecieron con los juegos y con los años.

Pero la injerencia de los personajes japoneses que alimentaron las aventuras en la cultura pop mundial trasciende joysticks, pantallas y consolas. Decir “pokémon” en cualquier lugar del planeta es remitirse directamente a “Pikachu”, el personaje amarillo que protagonizó una entrega de la saga y que fue el número 25 de la lista de la franquicia. Pero sólo es una parte de un universo paralelo que vale la pena conocer.

En el mercado de consolas Pokémon nunca pisó el freno. Desde hace más de una década se lanza un juego principal de manera anual (en sólo dos años eso no ocurrió), y cada nuevo lanzamiento obtiene entre 7 y 25 millones de unidades vendidas.

El pasado 27 de febrero, en la nueva versión del “Pokémon Day”, Nintendo anunció un nuevo juego de la saga principal que tendrá una novedosa dupla en su nombre, Pokémon Sword & Shield; tres personajes que prometen mantener a los jugadores con toda su atención en la pantalla y grandes cambios.

Históricamente Pokémon lanzó sus juegos principales en las consolas portátiles de Nintendo, pero Sword & Shield saldrá en Nintendo Switch, una consola de sobremesa. Son los primeros juegos principales en Switch, sin contar Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee, que salió el año pasado, aunque existe un pequeño debate sobre este juego: por un lado es un remake de Pokémon Amarillo, por otro, el sistema de batalla es similar a Pokémon Go y pierde muchos elementos del estilo de los juegos principales.

Quizás el dato que haga a Pokémon Sword & Shield tan especial es que se trata de una nueva “generación”, es decir un juego con nuevos pokémon, una nueva región, nuevos gimnasios y nuevas mecánicas de juego.

Cada nueva generación de historias trae una enorme cantidad de novedades que comienzan con los nuevos iniciales, el trío elemental (fuego, agua, planta) del cual elegiremos nuestro primer compañero de aventuras. En este caso se tratan de Scorbunny, el conejo de fuego; Grookey, el mono de planta y Gobble, la lagartija de agua.

Durante el corto tráiler de presentación que se vio en el Pokémon Day se mostraron estos iniciales y algunos aspectos del nuevo juego sin revelar demasiado. A nivel técnico la aventura parece reutilizar modelos de los juegos anteriores (de 3DS) con algunas animaciones nuevas y un lavado de cara estético acorde a las capacidades de Nintendo Switch, aunque a la larga, no llega a los niveles de Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, aunque no está de más decir que el tráiler tiene apenas algunas imágenes del juego en movimiento y aclara que no es el producto terminado.

De hecho, el avance se dedica más a ocultar que a mostrar, ya que sólo exhibe pokémon ya conocidos, planos muy cerrados que dejan a la imaginación gran parte de las zonas que los personajes recorren y apenas algunas mecánicas ya hiper conocidas, como la captura de pokémon: sobre el final sólo se insinuan algunas cosas nuevas.

Una de esas novedades se da en la última escena cuando nuestro personaje entra a un estadio que parece ser de fútbol vestido para la ocasión, con todo y guantes de arquero. Más allá de eso no se da ninguna otra información al respecto. Según un tweet de “Nintendo America”, que luego fue eliminado, estas zonas son los nuevos gimnasios con los “Gym Masters”, quizás diferentes a los conocidos líderes de gimnasio.

El fútbol tiene cierto sentido, tomando en cuenta que la nueva región, Galar, está basada en Inglaterra. Es tradición de la saga recrear sus mundos en lugares del mundo real: la región de Kalos (de la sexta generación) está basada en Francia, Kanto (de la primera) toma su nombre de la zona de Japón del mismo nombre y Teselia (quinta generación) está basada en Estados Unidos, por nombrar algunas.

Galar posee grandes similitudes con Inglaterra porque recrea no sólo su paisaje, sino también algunos atractivos como el Big Ben y parte de su cultura ficcional, como el estilo steampunk. De allí, que tenga sentido incluir uno de los mayores inventos británicos, el fútbol.

Dentro de Galar se encuentra una Liga Pokémon. Una suerte de regreso en la saga, junto con los gimnasios, que habían desaparecido en la entrega anterior. En ellos nos enfrentaremos a los líderes, grandes entrenadores que normalmente se especializan en un tipo de pokémon.

Aún no se sabe mucho más de los nuevos títulos que saldrán este año, posiblemente en noviembre, como ya es tradición de la saga. De hecho hay muchas preguntas que los fanáticos se hacen desde que conocieron el lanzamiento. Una de ellas es si regresarán las monturas que reemplazaron los movimientos de desplazamiento de entregas anteriores o si los pokémon se verán dentro del pasto alto como en Let´s Go Pikachu/Eevee. Incluso si algunas de las mecánicas novedosas de Sol y Luna (la generación anterior) harán su regreso, como los movimientos Z (movimientos especiales de un uso por pelea y gran poder) o los pokémon Totem, que cumplían el rol de minijefes.

Normalmente, la información de los nuevos juegos se maneja a cuentagotas y es probable que no sepamos nada nuevo hasta la próxima E3, la convención de videojuegos más importante del mundo. Quizás con algún pokémon nuevo o alguna confirmación menor en los meses anteriores. Por ahora Pokémon vive y se ve mejor que nunca.

Los nuevos Pokémon



Sobble

La figura de Sobble está basada en la de un camaleón. Su elemento es el agua. Tiene el cuerpo azul con tonos más claros en la panza y en la parte frontal de su cara, y más oscuros en sus cachetes y en el centro de su cola. Posee unas extremidades muy pequeñas y una aleta sobre su cabeza de color amarillo.

Este Pokémon de personalidad naturalmente tímida, pasa la mayor parte de su vida dentro del agua, predominantemente estancadas, como charcos y pozos; o de poco flujo, como piscinas naturales y humedales.

Ataca desde lejos con su talento para disparar chorros de agua, tanto para disminuir el gasto de energía como para pasar desapercibido. Tanta es su relación con la vida acuática que ha desarrollado la capacidad de camuflarse estando en ella, haciendo su cuerpo transparente.

Su nombre proviene de las palabras inglesas sob (sollozar) y bubble (burbuja).



Groove

Está basado en un primate del género papio. El pelaje de la mayor parte de su cuerpo es verde, con el hocico, los brazos y las patas de color naranja. De la parte alta de su cabeza sobresalen un par de hojas, atravesadas por un pequeño palo. Este Pokémon suele ser bastante travieso y siente curiosidad por todo lo que le rodea. Grookey puede usar el palo de su cabeza como una herramienta o instrumento. Al golpear el suelo, a modo de ritual, puede hacer crecer pasto.

Su nombre proviene de la música groove y de las palabras inglesas grove (arboleda) y monkey (mono).

Scorbunny

Es un pokémon con forma de conejo o liebre, que tiene un cuerpo predominantemente blanco con marcas naranjas y amarillas en las orejas, los dedos de los pies y el cuello.

A este Pokémon le encanta correr y está lleno de energía, y puede iniciar pequeños incendios desde debajo de sus pies. Su elemento es el fuego.

Su nombre proviene de las palabras scorch (chamuscar, quemar) y bunny (conejito).

¿PODRÁ APEX LEGENDS DESTRONAR A FORTNITE?

A pocos días de su lanzamiento el nuevo juego acumula fanáticos en todo el mundo.

“Apex Legends” es el juego del momento. Un Battle Royale que refina conceptos conocidos e incluye nuevas mecánicas que evolucionan el género y que tiene todo para convertirse en la sensación del año.

Desde su salida no para de romper récords: en su primera semana ya tenía 25 millones de jugadores y antes de cumplir un mes el número llegó a 50 millones. En comparación, “Fortnite”, rey del género, tardó cerca de 8 meses en alcanzar esos números.

Aunque a simple vista “Apex Legends” parezca similar a “Fortnite”, en realidad son muy distintos. El estilo gráfico los diferencia claramente. Mientras que “Fortnite” utiliza un estilo Cartoon, el juego de “Respawn Entertainment” tiene un estilo más sobrio y pos apocalíptico, muy similar a sus anteriores juegos, la saga “Titanfall”.

Además, “Apex Legends” cuenta actualmente con un solo modo de juego, Squad, que reúne 20 equipos de 3 jugadores, de corte muy cooperativo.

Este estilo de juego tiene ciertas particularidades. La primera es que incluye un sistema de “pin” que permite una comunicación fluida con el resto del equipo sin necesidad de usar micrófonos. Con un botón dedicado los jugadores pueden señalar ciertos elementos y el juego reproducirá un audio predeterminado dando indicaciones. Este sistema puede usarse para tareas simples como marcar enemigos o botín o para tareas más complejas como marcar zonas para emboscadas.

Otra mecánica distintiva es la posibilidad de revivir a compañeros caídos. Cuando uno de los jugadores muere, suelta una medalla que queda en el mapa unos segundos, si los otros jugadores la recuperan y llevan a una zona designada, el jugador muerto puede revivir. Este proceso es muy peligroso porque llama la atención de todo el mapa de juego, pero recuperar un miembro del equipo puede valer ese riesgo.

“Apex Legends” apenas comienza su vida, pero ya es una sensación mundial y eso que aún no ha salido su primera temporada que promete muchas novedades, entre ellas, según se filtró, Skins, nuevas armas e incluso nuevos personajes.