“Es el momento en que el ser humano debe replantearse a sí mismo”

En 1982, cuando la dictadura militar no había todavía acallado sus alaridos de sangre y fuego, Víctor Heredia editó un casete que se llamó “Puertas abiertas”. El tercer tema del lado A era “Informe de situación”, una canción que describía un paisaje desolador, arrasado por la mano impiadosa de los gobernantes, pero que se guardaba alguna esperanza de resurrección. Su hermana había desaparecido hacía unos años y el compositor era el símbolo de la canción de protesta argentina.

Pasó la dictadura, pasaron los primeros años democráticos, las inflaciones, las corrupciones, la Obediencia Debida, el juicio a las Juntas, las Madres, los H.I.J.O.S. y llegó una actualidad triste para Heredia, quien en una charla exclusiva con “Cooltura” dijo que si tuviera que hacer de nuevo un informe cantado de situación, no le cambiaría nada.

“Mis canciones no son coyunturales como me criticaron alguna vez; mis canciones tienen que ver con una realidad que se empeña en seguir vigente”, dijo el autor con la angustia en una voz que no se acalla.

Si bien Heredia corrió a San Luis de la crisis nacional (“es una provincia fantástica, la visité en octubre pasado y me encontré con la Casa de la Música y toda la gente que trabaja allí que me parece un trabajo cultural fenomenal”), incluyó al mundo en el estado de calamidad que lo atosiga. “Lo que nos pasa ahora no es exclusivo de los argentinos, lo vemos en todo el continente y vemos también cómo padecen algunos países de Europa”.

Jair Bolsonaro, una explosión de la derecha y el acorralamiento a Nicolás Maduro son algunas de las preocupaciones actuales de Heredia, quien no duda en calificar como “una locura”, el surgimiento de líderes con ideas ubicadas en sus antípodas. “Creo que es momento que el ser humano empiece a repensarse”, sostuvo.

En Argentina, cree el cantante, el problema no es de nombres, sino de actitud. Víctor considera urgente la llegada de un gobierno más solidario, “que piense en los problemas del pueblo”. Y tiene la sensación que quienes están ahora en el poder no tienen eso como preocupación prioritaria.



10 años hace que murió Mercedes Sosa, una mujer muy querida por Víctor. “Era una especie de mamá gallina que nos amontonaba a todos bajo su ala. Es inolvidable en todo sentido”

A los 72 años, el autor soporta esa situación con la catarsis que le permite escribir canciones de modo permanente. Y cuando las canciones no le alcanzan, recurre a las novelas, un género que ya le permitió obtener menciones en concursos de Emecé y Planeta, dos de las editoriales más prestigiosas del habla hispana.

Desaparecida la canción de protesta como género, Heredia se convirtió en un referente de la canción popular, pero sabe que las nuevas generaciones deben tomar la posta. En el horizonte del compositor de “Razón de vivir”, “Ojos de cielo”, “Todavía cantamos” y otros himnos del cancionero nacional; emerge la figura de Raly Barrionuevo como continuador. “Es un chico muy interesante, que me encanta lo que hace”.

Pero el cantante ve en las mujeres un terreno más propicio por sensibilidad y sentimiento para el desarrollo de nuevas obras: Luciana Jury y Miss Bolivia son dos artistas que logran movilizarlo.

“Lo que tiene que tener un artista nuevo es la capacidad de impactar. Y también hay una parte de recepción del público. Yo creo que todos tenemos la capacidad de emocionarnos y sensibilizarnos cuando nos plantean algo nuevo, algo que llegue”, dijo el autor, que algo de eso sabe.