El Aeroclub proyecta sumar una escuela de paracaidismo

En el Aeroclub Villa Mercedes los sueños vuelan alto. Esta vez, la comisión directiva proyecta la instalación de una escuela de paracaidismo. En los próximos días llevarán la propuesta a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aunque ya cuentan con el instructor, que será un ex militar con más de treinta décadas dedicado al salto acrobático y de rescate, y el equipamiento necesario para dictar el curso. Las clases serían en el predio local donde también forman pilotos.

La idea surgió tras una charla entre el presidente del predio aeronáutico, Javier Darnay, y Luis Ramos, el paracaidista cordobés adoptado por la ciudad. "Él hizo los primeros saltos acá cuando estaba la escuela, por eso nos replanteamos reabrir la escuela de paracaidismo. Estamos muy entusiasmados porque él tiene los equipos y nosotros contamos con los papeles al día. Tal como hicimos con la de pilotos, debemos solicitar la autorización a ANAC. Primero tenemos que enviar los papeles del instructor, del plan, y luego vienen a inspeccionar el lugar. Estamos por presentar la documentación pero contamos con los recursos humanos habilitados", expresó Darnay.

Ramos, también conocido por su apodo "Canario", tiene 56 años, de los cuales 34 se los dedicó al cielo. En el '84 hizo su primer salto en Villa Mercedes como paracaidista deportivo civil, luego siguió con el curso militar en la Fuerza Aérea y en la Vª Brigada Aérea se desempeñó en rescate.

"Estuve en la base hasta el año pasado que me retiré. Mi vida giró siempre alrededor del paracaidismo: saltaba los fines de semana por todos lados, mi hija chiquita me ayudaba a plegar el paracaídas. En Buenos Aires fui encargado del equipo militar de paracaidismo de la Fuerza Aérea, con él vine a saltar con la Bandera Argentina hace unos años atrás. Por eso, me sentía en deuda con la ciudad, así que pensé en poner la escuela porque no hay otra en la región. De paso devuelvo un poco de tanto que me dieron acá", justificó el instructor.

La intención es ofrecer la licencia internacional para que los egresados puedan usarla en cualquier lugar del mundo.

En la región no existe otra oferta similar, debido a que la agrupación que operaba en el aeropuerto de San Luis dejó el sitio hace varios meses.

Aunque aún están en pleno trámite de habilitación, Ramos adelantó que las condiciones que exigirán antes de inscribirse es que tengan 16 años o que les falte tres meses mínimo para cumplirlos más la aprobación de un examen psicofísico que otorga únicamente el área de Sanidad de la base de Villa Reynolds.

Sin embargo, para los que solo quieran vivir la experiencia del salto, no es necesario presentar el certificado de la Vª Brigada, sino que solo hay que tener "ganas". Por eso, en el próximo festival del Aeroclub ya pensaron en realizar saltos tándem, es decir, aquellos que se hacen junto al instructor. "Con la gente fantástica que hay en el Aeroclub, el curso será inclusivo. El salto pueden hacerlo quienes tengan discapacidad o incluso si están en silla de ruedas", adelantó.