Los subsidios nacionales y la entrega a las comunas afines

La saga por la quita de los subsidios al transporte en San Luis es digna de una producción de Netflix. El autor del “crimen” siempre estuvo claro para el que siguió la "serie" desde el principio: la administración de Mauricio Macri, que nunca ocultó su intención de quitar estas ayudas económicas. Sin embargo, algunos epígonos locales del gobierno nacional, como es el caso del intendente Enrique Ponce, intentaron sistemáticamente embarrar la cancha e insistieron en trasladarle toda la responsabilidad a la Provincia.

Ponce podrá haber cacareado para confundir a la tribuna, o a los espectadores, pero el seguimiento de sus acciones delata que siempre supo que el responsable de la medida, y quien en definitiva podía reparar el "crimen", no era otro que el gobierno nacional. Al mismo tiempo que culpabilizaba al Estado puntano por no ayudar al sector, el intendente no dudaba en viajar a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios de alto rango con el fin de destrabar fondos para Transpuntano.

Al menos por los indicios que dan sus protagonistas, la novela parecería ingresar en su recta final. Mientras se analiza en el Concejo Deliberante de San Luis un proyecto para llevar la tarifa del servicio urbano de 16 a 22 pesos, el intendente celebró en la semana una reunión con Guillermo Dietrich, titular del Ministerio de Transporte, en la que habría acordado la incorporación de la capital provincial a un fondo compensador.

Parece que más allá de lo que haya dicho para los micrófonos, Ponce sabía perfectamente que “el que las hace, las paga”.

Otra lectura que dejó ese acuerdo es que el gobierno de Cambiemos prioriza a los estados afines para el reparto de la "ayuda", una decisión que perjudica notablemente al transporte interurbano provincial, inmerso en un paro por tiempo indeterminado porque los choferes aseguran que aún no pudieron cobrar la totalidad de sus sueldos de enero.