Fardin quiere que los delitos de abuso sexual no prescriban

Thelma Fardin, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación, encabeza una petición en la plataforma online Change.org para que los delitos contra la integridad sexual no prescriban en ningún caso, a partir de una modificación del Código Penal.

Hoy los delitos de abuso sexual no prescriben cuando las víctimas son menores de edad.

"Hola, soy Thelma Fardin. Me costó 9 años poder contar los que me pasó cuando tenía 16. A las víctimas nos cuesta mucho hablar, por eso necesitamos que los delitos contra la integridad sexual no prescriban, así la víctima tiene tiempo para denunciar", describió la actriz en la petición online (https://bit.ly/2SQSEhy).

Así Fardin invitó a las personas a "acompañar con su firma" para lograr "que el Congreso cambie la ley"

"Desde 2015, la Ley brinda a las víctimas menores de edad el derecho al tiempo. Significa que los delitos de abuso sexual en la infancia no prescriben. Pero si la víctima era mayor de edad cuando fue abusada, no cuenta con el mismo beneficio", sostuvo en la petición.

Sin embargo, se preguntó "¿por qué cuando la víctima es mayor de edad, sí hay fecha de vencimiento?".

En este sentido, relató que la "víctima promedio tarda 33 años en poder contarlo y para cuando puede hacerlo; en la mayoría de los casos es demasiado tarde", por lo que concluyó que es "una injusticia enorme y tiene que cambiar ya".

Fardin trabaja con la Red por la Infancia en la implementación de un programa de asistencia psicológica y jurídica para víctimas de violencia sexual, según anunció en enero pasado la titular de la ONG, Paula Watcher.

En diciembre último, Fardín denunció en la Justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el Hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del elenco de la telenovela Patito Feo.

Télam