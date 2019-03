La revolución de las hijas brilla y trae esperanza

Combativa, testimonial, necesaria. La “revolución de las hijas” se visibilizó en el Congreso de la Nación, en el 2018, en medio de los debates previos al tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Quien lo puso en escena al término fue la escritora, periodista y una de las referentes del feminismo en el país, Luciana Peker, quien durante su exposición dijo: “Esta es la revolución de las hijas. Y a ellas les tienen que dar el derecho a disfrutar sin morirse, sin tener miedo, sin tener menos derechos que sus novios, amigos y hermanos”.

Luego, en un artículo que publicó en el diario Página 12, Peker afirmó que “las grandes protagonistas políticas de la marea verde son adolescentes”. Las generaciones anteriores fundaron la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, impulsaron los Encuentros de Mujeres y redactaron decenas de propuestas legislativas. Pero las hijas “políticas, singulares, colectivas y familiares” serán las que “cambiarán la historia”. Porque tomaron todo lo que existía y lo sacaron a la calle. Lo pusieron arriba de la mesa en las cenas familiares. Lo llevaron en sus cuellos, muñecas y mochilas en forma de pañuelo, elemento que ahora significa empoderamiento y complicidad.

Y su aseveración quedó totalmente ratificada en el recinto del Congreso a la hora de votar. Muchos de los diputados hicieron referencia a las jóvenes y a la presión de las nuevas generaciones en sus pedidos. Mayra Mendoza, Aracely Ferreira y Facundo Suárez Lastra fueron algunos. Daniel Filmus se preguntó cómo iba a mirar a los ojos a sus hijas si volvía a su casa sin la ley. Emocionado, Agustín Rossi dijo: “Quiero que mis hijas, si se tienen que hacer un aborto lo puedan hacer en un lugar sano y seguro, igual que sus hijas”.

El puntano José Riccardo fue un caso particular, ya que reconoció que el pedido de sus hijas le hizo cambiar su voto: “Tengo dos hijas, una de ellas, madre adolescente. Estoy muy orgulloso de ella, apostó por la vida. Tengo otra hija, estudiante universitaria en Córdoba, les pregunté su opinión sobre el fondo de este debate, me dijeron 'papá nosotras apostamos por la vida, pero el problema del aborto existe y es responsabilidad de la política dar una repuesta, es una hipocresía'. No queremos convivir con esa hipocresía, por eso apoyo el dictamen de mayoría, voy a apoyar y votar para que se debata, se mejore y se vote”.

Hace un tiempo, le pregunté a mi hija, recién egresada de un colegio religioso y muy tradicional de San Luis, si en la escuela le habían dado lugar al debate del aborto. Su “No” fue categórico. ¿Y ustedes, alguna, está a favor de la despenalización?, seguí indagando: “Todas”... sostuvo. Y ahí están todas, realmente, encabezando cada una de las marchas, mostrando que cada vez son más, con mucho verde y brillante, las últimas hijas del patriarcado, las que llevan la batuta. Son hijas, víctimas y quieren una revolución.

Una revolución que trasciende

“Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista” es una de las tantas frases que corea la “marea verde”. ¿Quiénes son? Las adolescentes que copan las calles de toda la Argentina exigiendo la igualdad de derechos; las chicas que pusieron sobre la mesa el debate por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; las víctimas del patriarcado, que juntas lograron insertarse en una discursiva que pone en tela de juicio la urgencia social de la salud sexual y la procreación responsable. Ellas y nosotras, las que nos pensamos en la constante disyuntiva de la deconstrucción.

“La revolución de las hijas” trascendió las paredes del Congreso y trasciende la cotidianeidad, nos interpela, en tiempos donde el feminismo es el actor político de mayor peso en los escenarios argentinos.

Pero, pasada la rabia del rechazo del proyecto en el Senado de la Nación, tienen más optimismo que nunca, porque el verdadero resultado está en las calles, que hablaron y hablan por sí solas. Es lo que volverá a pasar hoy, viernes, con el total convencimiento de que tarde o temprano el aborto será legal, gratuito y seguro.