Buscan que los locales nocturnos cumplan con el rubro habilitado

Una vez más se reanudaron las reuniones con el sector bolichero. En San Luis buscan que los comercios nocturnos respeten los rubros por los cuales fueron habilitados y no ofrezcan servicios que no tienen permitido. Las discusiones siguen sin llegar a un acuerdo y esperan próximos encuentros.

Ayer, el Concejo Deliberante tuvo una mañana movida, ya que se reunió la Comisión de Seguridad, el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, y representantes de la Cámara de Bares y Boliches. Daniela Serrano, presidenta de la Comisión, lamentó la no presencia del Poder Ejecutivo municipal. "Es una pena que no asistan ya que fueron convocados en reiteradas ocasiones", dijo Serrano, quien agregó que buscan actualizar la ordenanza Nº 2881 que rige desde el 201 y regula la actividad nocturna.

"Existe una desvirtuación de los comercios que no cumplen con el rubro asignado. Por un lado, están los que el Poder Ejecutivo municipal les otorgó una habilitación y que en la ordenanza no existen y, por el otro, hay locales que, por ejemplo, están asentados como gastronómicos y además ofrecen pista de baile, cuando en realidad no lo pueden hacer", explicó la presidenta de la Comisión y precisó que también se debe regular la seguridad y los horarios de funcionamiento.

Sobre las fiestas de las promociones que se realizaron en el salón de Transpuntano y en el Puente Blanco, Serrano indicó que no estaban habilitadas. "Por supuesto que el Municipio debería ser el primero en cumplir con la ordenanza. De igual manera, también revisamos los salones de eventos para que estén regularizados", comentó.

Ferrari destacó que es necesario una readecuación en la ordenanza que regula la actividad nocturna. "El Municipio, en su conjunto, tiene que hacer un balance y cumplirlo. Por diversos motivos hasta la fecha se ve imposibilitado. Hay algunos comercios que están asentados con otra actividad y no son controlados. A otros ni siquiera los habilitan y los dueños deben presentar un recurso de amparo y a su vez sufren persecución. Se genera una competencia desleal", aseguró y manifestó que el Juzgado de Faltas hace bastante lo advierte.

Juan Domínguez Cabrera, presidente del Concejo Deliberante, también adhirió a que hay una competencia que no es genuina. "Hay comercios que tienen un rubro y funcionan con otro. El local que está al lado siente una competencia desleal", acentuó Cabrera, quien expresó que por "esa razón pidió agregar un artículo a la ordenanza que permita poder iniciar acciones legales contra los inspectores municipales. Todo aquel que actúe con malicia puede ser denunciado", expresó.

Además, comentó que el objetivo es poder reubicar a todos los comercios que no cumplan con la función que fueron designados. "Desde el año pasado nos reunimos y vemos que algunos no quieren que salga la ordenanza y ponen trabas. Trabajaremos para que salga", manifestó Cabrera.

Roberto González Espíndola, integrante de la Comisión de Seguridad, advirtió que en la reunión determinaron los rubros que tendrán los futuros comercios en la actividad nocturna. "Son cinco las discotecas y pubs con o sin manifestación artística con la posibilidad de tener pista de baile, salones de fiestas y eventos, restaurantes con el permiso de ofrecer show en vivo y cafeterías. Nos falta establecer cuáles serán las medidas de seguridad que deben cumplir cada uno", contó y manifestó que el encuentro fue positivo y que esperan poder avanzar en futuras conversaciones.