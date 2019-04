Carlos Cobo: "La Justicia aún está en deuda con la sociedad"

Apenas asumió su función como nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Cobo instó a “la familia judicial” como llamó a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial; a realizar una autocrítica. “Cuando uno asume responsabilidades al frente de una institución, como me toca en este momento, siempre es bueno comenzar por hacer una autocrítica”, empezó su discurso. “Todos los que conformamos el Poder Judicial de la Provincia somos conscientes de que a pesar de poner nuestro mayor empeño, aún estamos en deuda con la sociedad que sigue esperando que sus reclamos tengan una rápida y eficiente solución”, agregó enseguida.



En el acto que se realizó en el Salón Blanco del Palacio de Justicia donde la anterior presidenta, Martha Corvalán, hizo un balance de su gestión a través de un video institucional que duró 25 minutos; Cobo señaló que “si bien debemos aceptar este silencioso reclamo social, que en nuestra autocrítica debemos aceptarlo como veraz y justo, también me satisface saber que no estamos tan lejos de conseguir acercarnos a ese ideal que le devuelva la confianza en la justicia a nuestros ciudadanos”. Y destacó que para él es necesario “levantar aún más la vara de la justicia porque así lo demanda nuestra sociedad. Este es mi mayor desafío personal y profesional”.



Cobo, quien presidirá el máximo Tribunal hasta el 12 de abril del año que viene del que también forma parte Lila Novillo, anunció que durante su gestión enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contempla el nuevo Código de Procedimientos Civil y Comercial, “cuya redacción está prácticamente concluida y ahora entrará en un proceso de corrección para ponerlo a disposición de todos los colegiados, abogados y magistrados, para que hagan los aportes que consideren convenientes”, informó.



También resaltó que esta nueva herramienta “nos permitirá contar con un procedimiento ágil, innovador y moderno que logre abreviar los términos de los procesos hacia una justicia pronta y veraz”. Además anticipó que ya se trabaja en la confección de un anteproyecto de Ley Orgánica de la Justicia “que intentará adecuar esa organización conforme al desarrollo y el crecimiento del actual Poder Judicial en los últimos años. Para acercarlo a la realidad social actual. Así proseguiremos con toda la legislación procesal para que nos permita avanzar en el desarrollo y adecuar los procesos judiciales a la necesidades que nos plantean los ciudadanos”.



Dijo además que “este trabajo de modificación de los procedimientos tiene como objetivo implementar la técnica de la oralidad en todos los procesos y que la posibilidad de litigar sin gastos se extienda, para evitar la demora en los juicios”. El nuevo presidente del TSJ señaló que “estos pasos que damos son tendientes a reducir los tiempos procesales porque es imprescindible recorrer nuevos caminos que muestren la alta responsabilidad social que le cabe a la justicia”.