Hay al menos dos detenidos y otros dos heridos en la embajada venezolana de Buenos Aires

Dos personas resultaron heridas y al menos otras dos fueron detenidas en medio de unos incidentes ocurridos en cercanías de la embajada de Venezuela en Buenos Aires, en el barrio porteño de Palermo, cuando se registraba una manifestación a favor y otra en contra del gobierno de Nicolás Maduro en el país caribeño.

Uno de los heridos denunció en declaraciones a la prensa que un efectivo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires disparó desde corta distancia una escopeta con postas de goma, una de las cuales impactó en su cabeza, en momentos en los que se registraba una pelea, según un testigo. También contó que se produjo una escaramuza entre un repartidor que supuestamente pasaba por el lugar y personas vinculadas con agrupaciones de izquierda que se manifestaban en favor del gobierno de Maduro en Venezuela.

En declaraciones periodísticas dijo que la Policía reprimió porque "dos tipos se agarraron a piñas" y presuntamente en medio de esa refriega el manifestante resultó herido en la cabeza. "Me apoyó la escopeta de gas lacrimógeno (con postas de goma en realidad) y apretó el gatillo y para ustedes él es de los buenos, un tipo que me apoya la escopeta acá y dispara", dijo el manifestante, que en diálogo con la prensa insistió: "(Ustedes) no entienden nada, tengo un tiro en la cabeza".

Más temprano, un cordón de uniformados había separado durante toda la tarde las dos manifestaciones, una integrada casi en su totalidad por militantes de izquierda de origen argentino en favor del gobierno de Maduro y otra compuesta casi en forma exclusiva por ciudadanos venezolanos que viven aquí en el país y que protestaban en contra del régimen chavista.

