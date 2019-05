Más de 300 puntanos están a la espera de un trasplante

En San Luis hay 123 puntanos en lista de espera por un órgano, y 187 están en proceso de inscripción, que son pacientes que necesitan un órgano, pero que aún no integran ese registro oficial. Así lo aseguró Eugenia García, médica responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante San Luis (Cucai). De los pacientes que actualmente conforman la lista de espera: 20 esperan córneas, 9 aguardan un trasplante hepático y 88 precisan uno renal. Señalaron que en este momento hay dos pacientes con urgencias hepáticas y cardíacas.

En el Incucai aclaran que la lista de espera es única y de alcance nacional. La inscripción de los pacientes debe realizarse a través del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra), que es informático y funciona las 24 horas, durante todo el año. Afirman que este sistema está organizado por módulos y posee "estrictas normas de seguridad".

El proceso de inscripción a la lista de espera cuenta con las siguientes etapas: evaluación pretrasplante; autorización del financiamiento de dicha evaluación; estudios inmunológicos; autorización del financiador para realizar el trasplante y efectivización de la inscripción.

García explicó que la Ley Justina entró en vigencia en agosto de 2018, y que en tres artículos habla de la expresión de voluntad de la donación. "La ley que teníamos antes era flexible, o sea que la gente podía optar por el sí o negarse, y se respetaba esa decisión", precisó y detalló que en caso de que la persona no se hubiera expresado, un familiar directo tendría que hacerlo, lo que dificultaba el proceso.

Manifestó que ahora todo mayor de 18 años puede dejar asentada su voluntad en el Documento de Identidad (DNI) o en el Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos (Renadon). En caso de que no aparezcan en ninguno de los dos, se les explicará a los familiares los pasos a seguir. "Hace poco falleció un hombre de 71 años a causa de un ACV. Como no expresó en vida su decisión, se convirtió en un donante directo. Sus corneas y riñones pudieron ser reutilizados", destacó García, quien precisó que desde agosto del año pasado hasta el momento solo treinta puntanos se negaron a ser donantes.

Igualmente también indicó que solo el 17 por ciento de la población adulta manifestó su voluntad de donar órganos. "Muchos piensan que no es necesario, pero la idea es que lo dejen plasmado, porque no está bueno que la responsabilidad recaiga en otras personas", dijo la coordinadora e indicó que lo mejor es informarse en los sitios oficiales para no generar confusión.

"Hoy existen miles de sitios web para buscar notas acerca de la donación. Por eso tratamos de capacitar a la mayor cantidad de personas. En algunos casos vamos a las escuelas para hablar con los chicos mayores de edad y en las carreras de salud de la universidad, porque ellos serán los futuros profesionales. De esta manera la información será buena", dijo García.

Resaltó que ahora hay más probabilidades de ingresar a una lista de espera que de ser donante. "Antes teníamos dos patologías hepáticas y ahora hay veinte. Lo mismo sucede con los pulmones y corazón. Los pacientes que antes fallecían en terapia hoy sobreviven. La ciencia avanza para las terapias y para los trasplantes", reflexionó la coordinadora.

Asimismo recordó el caso de una profesora puntana que necesitaba un hígado."La familia tomo la decisión de difundir por las redes sociales su pedido. Pero en ese momento también había dos personas con urgencia hepática y cardíaca. Por eso la importancia del rol de los medios de comunicación, que no pueden hacer campañas por sí mismos para determinados casos. No sería equitativo", dijo García.

Conmemoración

Cada 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público del país.

Crecieron las donaciones en el país

El Ministerio de Salud de la Nación señaló que la cifra de trasplantes en el país registró en lo que va del 2019 un fuerte incremento en comparación al año pasado. Las estadísticas indican que se concretaron 576 intervenciones a pacientes que estaban en lista de espera, 155 más en relación al primer cuatrimestre del 2018.

El análisis refleja que de esos 576 trasplantes, 359 fueron renales, 149 hepáticos, 31 cardíacos, 23 renopancreáticos, 7 pulmonares, 4 hepatorrenales y pancreáticos (1), intestinal (1) y cardiorrenal (1). A eso se suman más de 440 intervenciones de córneas.

En lo que va del 2019 en total hubo 281 procesos de donación, un 60 por ciento más en relación a los primeros cuatro meses del 2018. En el gobierno central señalaron que solo en abril se realizaron 69 procesos de donación, lo que representó el número más elevado para este mes desde que se tienen registros.

Los operativos se registraron en las siguientes jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Río Negro, Jujuy, Chacho, Chubut, Salta, Santa Fe, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis.

Las provincias que registraron una mayor tasa de donantes por millón de habitantes son Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.

Las autoridades gubernamentales y los médicos aseguraron que la aplicación de la ley Justina, que estipula que todos los mayores de edad son donantes de órganos salvo que se hayan opuesto en vida, ha sido determinante para el incremento en la cantidad de procesos.

Actualmente hay en el país más de 7.500 personas que esperan un órgano y unas 2.500 que aguardan por córneas.