Los villamercedinos se animan y apuestan a la huerta en casa

Fueron muchas las consultas y grande el interés de los villamercedinos ante la posibilidad de poder tener un espacio en el hogar donde producir frutas y verduras. Hasta mañana hay tiempo de anotarse en el plan "Una familia una huerta", que impulsa el Ministerio de Producción y que apunta a poder incrementar la economía familiar. Hay 14 stands distribuidos en varios barrios de la ciudad (Ver "Dónde concurrir").

"Estaba interesada porque si bien tengo poco espacio, tengo un naranjo y quiero sumar más frutales para cultivar. Las demás especies pienso hacer almácigos y colocarlos en varios recipientes. La verdura fresca es más rica y sana. Soy clase '70 y me crié con gallinas y una higuera al fondo, que cosechábamos, comíamos y hacíamos dulce para el invierno, me trae bellos recuerdos y ayuda realmente a la economía familiar tener los propios cultivos", expresó Rosa Vílchez, que vive en el barrio San Martín y llegó hasta el Molino Fénix para inscribirse.

Los objetivos del programa son "fomentar la autoproducción de alimentos, la alimentación saludable y generar un impacto favorable en la economía familiar. La segunda etapa será de capacitación y luego vendrá la entrega de los plantines. El kit consta de 64 ejemplares más un árbol frutal y una planta aromática", describió María Rodríguez, la jefa del Subprograma Desarrollo Frutihortícola.

Los puestos de la cartera provincial fueron distribuidos para cubrir buena parte de la ciudad. La inscripción es de 10 a 18 y solo deben presentar el DNI o la CIPE 3.0 para corroborar el domicilio. "Como requisito mínimo es tener un patio de 25 metros cuadrados. Después tendremos una capacitación y las plantas se entregarían en unos 15 a 30 días más. Incluye brócoli, remolacha, acelga, coliflor, lechuga mantecosa y rulito, espinaca, cebolla de verdeo y repollo, la temporada de invierno", contó Flavio Ávila, de la brigada Mosca de los frutos.

Francisco Pacheco, del Campaña al Desierto, contó que le prestaron un terreno y allí montará la huerta. "La situación está difícil y es una forma de sumar para fin de mes. Estoy haciendo un vivero con botellas y me falta cerrarlo. La iniciativa es buena porque hace poco compré semillas de sandía y una cucharadita me costó $100, una locura", resaltó.

Luisa Sosa, del Villa Celestina, también se entusiasmó con el programa. "Me llamó la atención porque tenemos un terrenito donde hemos colocado plantas, el año pasado plantamos zapallo, poseemos una bomba para mantener el riego y a mi marido le gusta mucho hacerlo. Está buenísima la propuesta, yo le voy a llevar las cosas y él la armará", contó.

"Planeo armarla en el patio. Si bien no tengo conocimientos mi mamá me va a ayudar. Pensar en tener un frutal y nuestra propia verdura es genial, será más económico y no tendrá los químicos que le ponen otros", indicó Andrea Villa, del complejo La Ribera.

Dónde concurrir

-En el Molino Fénix.

-En las oficinas de Maipú y Suipacha.

-Escuela Nº 445, Pes y Maipú.

-San Luis Agua, Pescadores 328.

-Parque Costanera Río V.

-Hospital Eva Perón.

-Escuela Nº 431, Aubert y Escudero, en el Jardín del Sur.

-Caps Ciudad Jardín.

-EPA Nº 10, Erns y Cazorla, en La Ribera.

-Escuela Nº 388, Perón y 1ro de Mayo.

-Escuela Nº 7, Sallorenzo y Chacabuco.

-Fomento Las Mirandas, Iseas y Montevideo.

-Comedor Abriguito, Balbín 1624, en el Kilómetro 4.

-Carlos Pellegrini y Los Álamos.