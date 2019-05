Villa Mercedes disfrutó del pádel con el circuito de menores

La Asociación de Pádel Argentino (APA) realizó la 2ª Etapa del Circuito de Menores en Villa Mercedes, con más de 90 parejas de todo el país que buscaron seguir sumando puntos en el ranking nacional.

Es que este circuito que consta de cinco fechas, pone en juego este año cupos para integrar el seleccionado "Albiceleste" que actuará del 14 al 20 de octubre en el Mundial Juvenil, a disputarse en la ciudad española de Castellón.

La competencia tuvo lugar en diferentes escenarios, siendo el Club Mundo Pádel la sede principal, y fue exclusiva para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en damas. Y Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 entre los varones.

En cuanto a las actuaciones de los puntanos, el más destacado fue Valentino Libaak, que festejó en la categoría Sub 14.

El villamercedino, que hizo dupla con Agustín Ruiz, se impuso en la final ante Juan Cruz Forestello, también de Villa Mercedes, y Daian Verna por 6-2 y 6-2, dentro del segmento A de la divisional.

En damas Sub 14, Guillermina Barros y Alma Córdoba vencieron a Eunice Gauna y Agustina Monteagudo por 4-6, 6-3 y 7-6.

En Sub 16, Daiara Valenzuela y Martina Rinaudo le ganaron a Luciana Gómez y María Laura Fe-rreyra por 2-6, 6-3 y 6-4.

Mientras en Sub 18, la cual se jugó en una zona única de cinco parejas, las campeonas fueron Nerea Derbis y María Luz Palmieri.

Por su parte, entre los varones, Joaquín Bastos y Cristian Guevara derrotaron en el duelo decisivo de la Sub 12 a Ignacio Domínguez y Naim Díaz por 4-6, 6-1 y 6-2.

En tanto, Juan Rubini y Ramiro Valenzuela conquistaron el segmento B de la Sub 14 luego de vencer a Francisco Maier e Ignacio Archieri por 6-3 y 6-2.

En Sub 16, el segmento A fue para Facundo López y Leandro Ausburguer tras superar a Alex Chozas y Nicolás Zurita 4-6, 7-6 y 6-4.

Mientras el B quedó en manos de Joaquín Gaitán e Ivo Andermaten, al derrotar 6-2 y 6-2 a Joaquín Astoreca y Valentino Brassesco.

Por último, en la Sub 18 A el triunfo fue para Felipe Calleja y Francisco Britos, que vencieron al local Marcos Andrada y a Leonardo Yob por 6-3 y 7-6.

En el segmento B Luciano Puppo y Santiago Rolla le ganaron a Maximiliano Sánchez Blasco y Gonzalo Sassano por 6-3 y 6-4.

La próxima etapa del circuito será en Rosario, Santa Fe, el 29 y 30 de junio.