Modelos con talles reales desfilarán por la inclusión

Mujeres con talles reales serán “modelos” por una noche y participarán de un desfile de ropa de la colección otoño-invierno que organiza un comercio de indumentaria especializado en talles especiales y colabora el Poder Judicial. La intención de este evento es concientizar a la comunidad sobre las dificultades que tienen las mujeres en conseguir talles acordes su figura, por distintos motivos o simplemente porque tienen una contextura física no convencional, y su inclusión en la sociedad por lo que son, no por su aspecto físico. La cita será el sábado a las 20 con entrada libre y gratuita en el Salón Blando del Palacio de Justicia.

Roxana Castaldi, dueña de la tienda, contó que “la excusa era festejar junto a clientas, amigos y familiares, los diez años del negocio que arrancó en 2009, cuando decidí dejar la tienda de ropa donde trabajaba para dedicarme a la venta de talles especiales”. Y destacó que “el lema de este desfile será desterrar la frase `para vos no hay´”, en referencia a la negativa permanente que sufren las mujeres que no cumplen con los cánones de belleza establecidos. “Porque todas las mujeres tenemos derecho a vestirnos y a ser tratadas como personas, no como objetos”, se quejó.

Roxana contó que, por subir unos kilos y ser muy alta, tenía muchos inconvenientes para conseguir ropa. Lo mismo le pasaba a su hija, Agostina Sesmiro: “Empecé vendiendo casa por casa, después hacía reuniones en mi hogar hasta que pude tener un local comercial donde también se sumó como socia mi hermana Silvana”.

Según dijo la comerciante “este negocio nació con la figura del personaje Fiona, de la película Shrek, porque me gustó la idea de la princesa que por amor se convierte en ogra para estar junto al ser que ama. Por eso en nuestro local el lema es `descubre la princesa que hay dentro tuyo´”. Además señaló que “en realidad nosotras no le vendemos la ropa que necesitan, lo que hacemos es atenderlas bien, asesorarlas y ayudarlas si tienen alguna dificultad física. Porque las mujeres con talles reales son discriminadas y maltratadas en los negocios convencionales”.

Unas 50 clientas del negocio de Roxana participarán del desfile y hace dos meses trabajan en la organización junto a Stella García, una de las empleadas judiciales que logró conseguir la autorización del Tribunal Superior para que se pueda realizar en las instalaciones del Palacio de Justicia.

También habrá atracciones artísticas entre pasada y pasada: “Será un desfile magazine porque será todo un show. Primero pasarán nenas de 12 a 20 años, después las muchachas jóvenes hasta 40 años y finalmente las señoras. Por supuesto que todas con talles reales. Después habrá una performance de `La Pocha´, que es un transformista". Además, contó que se presentarán Amanda, una cantante lírica, y un grupo de ocho chicas que han tenido talle grande que ahora hacen danzas urbanas y gracias al baile recuperaron sus antiguos talles. Un show de Tita Merello a cargo de Fadi Chade, como reivindicación de los derechos de la mujer, y un stand up a cargo de Lalo Chade.