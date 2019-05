“Te vamos a volver macho”, la amenaza que le hicieron a un joven trans luego de un asalto

Lucas Mathias Gargiulo, un joven trans de 24 años, denunció que fue asaltado y violado el 1 de mayo, en un barrio de San Miguel de Tucumán, cuando volvía a su casa.

El joven lo divulgó públicamente, a través de un video que subió a las redes, ya que en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia por el abuso que sufrió, solo registraron el robo y los golpes.

El joven relató que sólo fue escuchado en el área jurídica del hospital Avellaneda de Tucumán, donde fue atendido por las heridas que sufrió, ya que los atacantes utilizaron una rama para perpetuar el hecho.

Lucas trabaja en una Biblioteca LGBT llamada Ayelén, en memoria a Ayelén Gómez, la joven trans asesinada en agosto de 2017.

El martes 30 había salido a festejar que había conseguido ese trabajo. Dijo que salió con sus amistades y luego del boliche decidió quedarse en casa de una amiga para volver a su domicilio en un horario más seguro.

A las 9 de la mañana del miércoles 1 de mayo, se bajó del taxi sobre la avenida Belgrano de la capital tucumana, porque el chofer no se animaba a entrar esas las tres cuadras que llegaban hasta su casa.

Después de caminar unos cien metros, lo interceptaron dos motociclistas que le robaron y lo agredieron brutalmente.

“Cuando me estaban golpeando me dijeron ‘puto, te vamos a volver macho’. Y cuando me bajaron los pantalones y vieron que no tenía pene, parece que se enojaron peor”, relató él mismo en un video que difundió a través de su cuenta de Facebook.

El joven contó que hace poco más de un año comenzó un tratamiento hormonal y cambió su DNI.