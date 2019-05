UNViMe: el rechazo al nuevo estatuto llegó al fuero federal

El nuevo estatuto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) cosecha más rechazos. Un grupo de docentes llevó el reclamo a la Justicia Federal, con asiento en Mendoza, presentó un recurso de amparo y pidió la impugnación de la decisión del Ministerio de Educación de la Nación, que aprobó las modificaciones pedidas por el equipo de gestión de la institución, encabezados por el rector organizador David Rivarola. Anteayer, el Concejo Deliberante sumó su voz y aprobó una declaración de disconformidad.

Los profesores de la casa de estudios solicitaron un recurso directo que ingresó en la Cámara Federal A. "Refiere a la ordenanza rectora y la resolución ministerial que aprobó el estatuto. Lo presentamos el 30 pasado, está en la sala A tramitando la impugnación. Es una cautelar solicitando la suspensión del estatuto entre tanto se dirima la cuestión de fondo, relacionada con la representación de los graduados, con las condiciones para ser rector, la no integración de los Consejos de Escuela de los no docentes (Ver "Los ejes del reclamo"). Le estamos pidiendo a la Justicia que ellos digan si realmente corresponde o no. Y pedimos que oficie al Ministerio de Educación a que remita los antecedentes del expediente por el cual lo aprobó", explicó Arnoldo Pucci, el secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores e integrante de la Mesa Nacional de Conadu.

En los próximos días esperan una respuesta favorable del fuero. Según algunos testimonios, podría sumarse otro recurso de amparo por parte de Fatun, la federación de los trabajadores no docentes.

Por otro lado, Carlos De Feo, el secretario general de la Conadu, pidió impugnar la resolución de reválida administrativa, que llamaba a revalidar los concursos cerrados. "Consideramos que es violatoria del convenio colectivo de trabajo", expresó Pucci, quien además señaló que las autoridades aún no han respondido la nota, y que el plazo vencería entre el viernes y los primeros días de la semana que viene.

Pero el repudio no ha sido solo de la comunidad universitaria. Anteayer, en el Concejo Deliberante aprobaron por mayoría la declaración de disconformidad. El proyecto presentado por la Federación Universitaria Villa Mercedes (FUViMe) la semana pasada consiguió el apoyo de siete ediles.

"Para nosotros es importante porque tiene que ver con seguir sumando apoyo, eso significa que la lucha que damos es legítima y válida. Cuando encontrás el apoyo quiere decir que algo de razón tenemos en preocuparnos por las modificaciones llevadas adelante por el rector. Es una gran fortaleza que las instituciones de la ciudad, el espacio donde está representado el pueblo que creó la UNViMe, se pronuncie. Esa resolución le va a llegar al rector y al ministro", consideró Damián Riera Bauer, al frente de la FUViMe.

Tras la marcha que hicieron el 25 pasado, los estudiantes y docentes siguen en el armado de un plan de lucha. "Estamos trabajando en acciones y en buscar apoyo institucional. Hace dos semanas presentamos un pedido de audiencia al ministro de Educación y al secretario de Políticas Universitarias, para ver las posibles respuestas", contó Bauer.