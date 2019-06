Naschel: denuncian supuesto caso de agresión a una alumna

Yulisa Ibarra, madre de Brisa, una niña de 9 años, denunció ante la Comisaría N° 24 que una docente de la Escuela N° 250 "Tomás Espora" de Naschel maltrató física y psicológicamente a su hija en el establecimiento. Aseguró que la empujó, la tiró al piso y no la ayudó a levantarse. Según sus declaraciones (El Diario contactó a la vicedirectora, pero no quiso declarar), las autoridades de la escuela apoyaron a la maestra que negó la agresión. Aseveró que por el miedo que tiene la nena, ahora va a una escuela en El Tala, a 25 kilómetros de distancia. El Ministerio de Educación ya tomó conocimiento del caso.

La madre de Brisa sostuvo que la agresión fue el viernes 30 de mayo y que no solo fue física —por el empujón— sino también psicológica, ya que cuando fue a buscar a la menor a la salida, ella no apareció porque estuvo en penitencia "por lerda".

"Salieron todos sus compañeros menos ella. Me dijeron que estaba en penitencia y me llamó la atención porque Brisa es tímida, calladita, no es para nada problemática. Era la primera vez que le pasaba algo así. Le pregunté qué había pasado y me dijo que la seño le había dicho que era una lerda y por eso la puso en penitencia. Se puso a llorar y contó que la maestra la empujó, la tiró al piso y no la ayudó a levantarse", manifestó Ibarra.

Sumó que la maestra ya se había ido del edificio cuando quiso hablar con ella y que el director, Pablo Rivarola, recién la recibió a la tarde. Siempre según el relato de la madre, le manifestó su preocupación por el caso y le aseguró que le iba a dar una solución. La citó junto con Brisa para que el lunes 10 hablaran todos acerca de lo que pasó y que la niña debía ralatarlo frente a la maestra.

"La llevé a mi hija, a pesar de que ella estuvo mal todo el fin de semana, porque tenía miedo de enfrentar a la docente. La mediqué porque ella sufre de gastritis nerviosa crónica. Cuando fuimos nos atendió la vicedirectora, porque no estaban ni el director ni la maestra. Ella me tomó el descargo en un acta. Mi nena le contó lo que pasó y la vicedirectora le pedía que le muestre cómo la empujó y también cómo había caído ella. Le pidió que se tirara para mostrarle. Me pareció innecesario, pero Brisa lo hizo de todas formas", indicó.

Luego continuó: "Más tarde, estaban los dos directivos y la docente que maltrató a mi hija. Le preguntan a Brisa si ella la había empujado y que cuente cómo había sido. Mi hija lo hizo llorando porque estaba muy nerviosa. La maestra agachó la cabeza. En ningún momento levantó la mirada para negar la situación. Después, en el mismo acta, le tomaron el descargo a ella y puso que no había hecho nada, que no había pasado lo que Brisa había contado".

Asimismo, agregó que Rivarola intentó tratar de mentirosa a la niña, persuadiéndola de que dijera algo distinto a lo que manifestó desde un principio. "Me enojé porque sentía que la estaban presionando cuando ella dijo la verdad. El director decía que estaba en medio, que no podía hacer nada, que no podía despedirla. Le dije que no quería que la despidan a esa señora. Le exigí que no esté a cargo de mi hija, porque le tiene miedo y no iba a querer volver a la escuela. De hecho fue así. Ahora la estoy mandando a otra escuela en El Tala, a 25 kilómetros de Naschel. Por día hago 100 kilómetros ida y vuelta para llevarla y traerla", afirmó.

Ibarra manifestó que la misma maestra ya había empujado a otro niño el año pasado, por lo que no sería la primera vez que sucede un episodio similar. El viernes pasado fue al Ministerio de Educación y Juan Arce, jefe de la Oficina Legal de la cartera, la recibió y le tomó el descargo. Pasó el caso al Programa Educación y ahora pedirán un informe a la escuela, según confirmaron en Terrazas. Otra área que ratificó que ya está al tanto de lo sucedido es la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos.