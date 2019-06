Por mes, unas 500 personas donan sangre en San Luis

Para celebrar el Día Internacional del Donante de Sangre, los técnicos y profesionales del Banco de Sangre del Hospital San Luis realizaron ayer una colecta especial y, además, les ofrecieron un agasajo a sus voluntarios. Vanesa Revol, una de las coordinadoras, comentó que “en la actualidad tenemos un promedio mensual aproximado de 500 donantes que dejan una unidad de sangre. Y, al año, estamos llegando a las 5.000 personas. Pero de ese total, un número importante, se deben desechar las tomas que no cumplen con los requerimientos para hacer una transfusión. Por ello, necesitamos duplicar esa cantidad, porque es muy importante tener la sangre lista en la heladera del banco o en la del servicio que la necesite y no esperar a que suceda una emergencia para que el donante venga a colaborar”.

Revol también comentó que “es importante contar con un banco de sangre propio para poder reunir todas las unidades necesarias, y además porque en este lugar hacemos la extracción y la elección de esas unidades para enviarlas a cualquier lugar de la provincia que las necesiten”.

Asimismo, señaló que “en muchos casos las personas que hacen la donación no saben que pueden tener algún virus o anticuerpo en la sangre que se lo pueden transmitir a otra persona, por eso, con la prueba de screning que le hacemos al plasma podemos detectarlos. Pero como no somos un centro de diagnóstico, cuando detectamos algún tipo de prueba que a nosotros nos da alguna reactividad, se deriva a ese donante al médico especialista”. Y recordó que esas enfermedades pueden ser HIV, Hepatitis B o C, Chagas, Brucelosis, Sífilis y HTLV que provoca leucemia o linfomas.

Durante la semana, los integrantes del banco realizaron distintas colectas de sangre: el martes fue en la Fundación San Ignacio de San Luis; el miércoles en la esquina de la oficina de Turismo; y el jueves estuvieron en la Iglesia Adventista de Villa Mercedes, donde lograron una muy buena convocatoria de gente.

Otra de las coordinadoras, Patricia Álvarez, manifestó que, “en este momento, cuentan con donantes de reposición y voluntarios. Pero nuestro objetivo es poder tener el cien por ciento de los donantes voluntarios y creo que estamos muy bien encaminados. Tenemos muchísima gente muy solidaria que se inscribe en el registro de donantes y colabora todo el tiempo, pero todavía es imprescindible sumar a otros para alcanzar una buena reserva de sangre y abastecer a todos los hospitales”.

Álvarez insistió en que el banco provee de “sangre de la provincia de San Luis, obtenida de la gente de aquí para pacientes locales”. También remarco que, actualmente, “aproximadamente tenemos casi un 50 por ciento de donantes voluntarios y nuestro objetivo es llegar al cien por ciento. Lo importante es que vamos sembrando conciencia en la gente año tras año. Otro dato importante es que también somos Centro de Referencia, junto con el hospital de Villa Mercedes, para los donantes de médula ósea. Por eso, aquellas personas que quieran ser donantes de células CPH (células madres hematopoyéticas) lo pueden hacer en nuestro Banco de Sangre como en el Hospital Eva Perón de Villa Mercedes”.