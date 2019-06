Baldoni es el líder de la manada

Con casi la mitad del torneo disputado, cuatro sobre diez fechas, Miguel Baldoni se las ingenió en la Patagonia Argentina para mantener el liderazgo del Campeonato Argentino de Rally pese a las adversidades.

"Por un momento pensé que se me escapaba todo, arranque muy mal, con un despiste que me costó mucho remontar y en la segunda etapa el auto comenzó a fallar y cada kilómetro que recorría me descontaban muchos segundos los otros rivales, por suerte pude terminar arriba y sigo con la ilusión del título intacta", contó "El Coyote Puntano", tras la competencia que recorrió suelo de Esquel.

Al margen de sobrellevar algunos problemas y terminar sin hidráulica en su Agile, el puntano aprovechó los abandonos de Gerónimo Padilla en el inicio del segundo día (volcó con su VW Polo) y de Luciano Preto en el final (venía cumpliendo una gran trabajo con el VW Gol de la CGR en su vuelta al Argentino).

"Creo que fue determinante hacer una carrera pensante, sabíamos con mi navegante (Gustavo Franchello) que no teníamos auto para pelearle a Marcos -por Ligato- pero que ser segundos nos dejaba bien posicionados. Los tramos se hicieron eternos, es muy complicado manejar sin hidráulica, en momentos se hacía imposible llevarlo por el medio, pero bien valió el esfuerzo", contó quien es puntero con 141 puntos, producto de un cuarto puesto en Toledo, un tercer lugar en Tafí del Valle, y dos segundos lugares, en el Rally de Argentina y el último de Esquel.

Detrás se ubica el multicampeón Ligato con 139 puntos y la tercera colocación es para Federico Villagra con 109. Más atrás marcha Gerónimo Padilla con 108 y Mauro D'Agostini con 99.

A sus 31 años y con diez temporadas en la categoría, Baldoni siempre se mostró competitivo, ganando ocho competencias y sumando 18 podios. Sin embargo, desde 2015 que no encabezaba las posiciones del torneo. Ahora siente que puede aprovechar este buen inicio para ser protagonista en la definición: "Si seguimos por el mismo camino, vamos a llegar con chances de pelear el campeonato, es importante sumar en todas, esta vez contamos con la cuota de suerte necesaria, hay que seguir así", dijo Baldoni.

Con respecto a la próxima fecha, ya está confirmado como escenario Goya.

"Guardo buenos recuerdos de este rally, en el 2012 (la última vez que se disputó) venía muy bien para hacer podio y ganando tramos, pero rompí la caja de cambios y quedé en la quinta colocación.

Es una competencia muy veloz, que para el auto que tenemos ahora le viene muy bien. La idea va a ser la misma que traemos hasta ahora, correr fuerte pero más con la cabeza que con el corazón, ya que queremos mantenernos con las chances intactas de conseguir nuestro sueño", cerró el puntano.