El Flaco Pailos llega con su unipersonal

El humor de Córdoba llega a la provincia con Fernando “El Flaco” Pailos, que estará este viernes a las 21:30 en el teatro del Molino Fénix, en Villa Mercedes; y mañana a la misma hora en la sala Hugo del Carril, en la capital puntana. Con su espectáculo “Solo de humor: más rápido y más gracioso” enfrentará al público puntano con sus característicos chistes, historias, cuentos y personajes que definen y caracterizan su estilo.

Sin pausas ni cortes, el espectáculo del cómico cordobés tendrá de todo un poco para hacer reír a carcajadas durante una hora y media a los espectadores.

—¿De qué se trata tu nuevo espectáculo?

—Estoy con un show con el que hace ya dos meses que estamos de gira. Es un unipersonal mucho más rápido, más dinámico. Hago diferentes escenas, todo yo solo. Son todos personajes sin salir de escena, uno tras otro, me voy cambiando el vestuario y la caracterización frente al público, en el escenario. Solo salgo un rato de escena cuando hago de Dios. El espectáculo tiene chistes nuevos, pero incluí también algunas cosas de siempre, los borrachos, los chistes tradicionales que ya son característicos de mi estilo y que el público me pide.

—¿Qué otras cosas tiene el show?

—Es una puesta de una hora y media donde hago diferentes personajes. Después de hacer de Dios hago un viaje imaginario por todo el mundo, hago de un cubano, un chino, un jamaiquino, un árabe, entre otros. Voy pasando por todos los países con vestuario, luces y sonido y los chistes correspondientes. Y también voy mechando, siempre con humor, con algo de la actualidad y de la política.

—¿Cómo pensás los chistes, sobre todo al hacerlos de temas delicados, como la religión?

—El respeto siempre está. A la gente le gusta mucho cuando hago de Dios, por ejemplo. Desde que me ven salir así vestido ya se empiezan a reír. Hago un chiste donde digo que tengo muchas habitaciones vacías, que una es para Mirta Legrand, que la estoy esperando. Y no es una falta de respeto, es algo gracioso y hasta la misma Mirtha se reiría.

—¿Qué tipo de preparación lleva el espectáculo?

—Es un show que ya tiene dos meses y que lo armé todo yo, preparo los monólogos y los chistes. Ya lo tengo muy ensayado. Por ahí si surge un personaje nuevo lo practico o alguna cosita nueva.

—¿Qué te parece el público puntano?

—Hace dos años que no voy a San Luis y por suerte pude acomodar la agenda para ir en esta oportunidad. Siempre me reciben muy bien. En todos lados me siento muy cómodo y el show gusta mucho. Por ahí cambia un poco, por ahí lo hago un poco más pausado en lugares donde tienen otra idiosincrasia.